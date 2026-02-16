La Segreteria Comunale dell’Unione di Centro (UDC) di Palermo, sotto la guida del Segretario Cittadino Massimiliano Crapa, rende noto che sono stati nominati i responsabili dei Dipartimenti cittadini. Le designazioni sono state effettuate a seguito di un’attenta valutazione delle competenze, dell’esperienza maturata e della capacità di interpretare le priorità della città, al fine di tradurle in iniziative amministrative e politiche concrete.
La Segreteria Comunale UDC Palermo intende proseguire il proprio lavoro con senso delle istituzioni, spirito di servizio e presenza costante sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare l’ascolto nei quartieri, elaborare proposte nelle sedi competenti e contribuire, con serietà e continuità, al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini palermitani.
Nomine
Claudia Carollo — Segreteria e Tesoreria; Dipartimento Politiche sociali e Volontariato
Adriano Cacciatore — Dipartimento Cultura
Salvatore Germano — Relazioni politiche con le Circoscrizioni e Politiche sul decentramento
Girolamo Calivà — Dipartimento Politiche sindacali del lavoro
Antonino Minnella — Dipartimento Ufficio stampa e Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Vittorio Fazio — Dipartimento Gestione del territorio
Paolo Mazzola — Dipartimento Sicurezza e Previdenza
Maria Gambino — Dipartimento Sanità
Cinzia Minì — Dipartimento Pari opportunità e Contrasto alla violenza di genere
Francesco Paolo Gennaro — Dipartimento Attività produttive
Salvatore Cassata — Dipartimento Politiche ambientali
Najet Loussaief — Dipartimento Mediazione culturale, Accoglienza e Inclusione
Ilaria Miceli — Dipartimento Politiche sul turismo e Organizzazione eventi
Giuseppe Vizzolo — Vicesegretario
La Segreteria Comunale UDC Palermo conferma, inoltre, la propria disponibilità a raccogliere proposte, progetti, segnalazioni e contributi da parte dei cittadini.
La partecipazione attiva della cittadinanza rappresenta un elemento essenziale per costruire, con responsabilità e visione, una Palermo più efficiente, inclusiva e vicina ai bisogni reali delle persone.
