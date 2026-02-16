La Segreteria Comunale dell’Unione di Centro (UDC) di Palermo, sotto la guida del Segretario Cittadino Massimiliano Crapa, rende noto che sono stati nominati i responsabili dei Dipartimenti cittadini. Le designazioni sono state effettuate a seguito di un’attenta valutazione delle competenze, dell’esperienza maturata e della capacità di interpretare le priorità della città, al fine di tradurle in iniziative amministrative e politiche concrete.

La Segreteria Comunale UDC Palermo intende proseguire il proprio lavoro con senso delle istituzioni, spirito di servizio e presenza costante sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare l’ascolto nei quartieri, elaborare proposte nelle sedi competenti e contribuire, con serietà e continuità, al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini palermitani.





Nomine

Claudia Carollo — Segreteria e Tesoreria; Dipartimento Politiche sociali e Volontariato

Adriano Cacciatore — Dipartimento Cultura

Salvatore Germano — Relazioni politiche con le Circoscrizioni e Politiche sul decentramento

Girolamo Calivà — Dipartimento Politiche sindacali del lavoro

Antonino Minnella — Dipartimento Ufficio stampa e Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Vittorio Fazio — Dipartimento Gestione del territorio

Paolo Mazzola — Dipartimento Sicurezza e Previdenza

Maria Gambino — Dipartimento Sanità





Cinzia Minì — Dipartimento Pari opportunità e Contrasto alla violenza di genere

Francesco Paolo Gennaro — Dipartimento Attività produttive

Salvatore Cassata — Dipartimento Politiche ambientali

Najet Loussaief — Dipartimento Mediazione culturale, Accoglienza e Inclusione

Ilaria Miceli — Dipartimento Politiche sul turismo e Organizzazione eventi

Giuseppe Vizzolo — Vicesegretario

La Segreteria Comunale UDC Palermo conferma, inoltre, la propria disponibilità a raccogliere proposte, progetti, segnalazioni e contributi da parte dei cittadini.

La partecipazione attiva della cittadinanza rappresenta un elemento essenziale per costruire, con responsabilità e visione, una Palermo più efficiente, inclusiva e vicina ai bisogni reali delle persone.

