Il coordinatore regionale dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, interverrà in due diverse occasioni alla Festa Nazionale dell’Unione di Centro che si terrà a Roma il 13 e 14 Settembre. I due momenti previsti nel fitto programma della kermesse, saranno nel talk delle ore 15.00, in qualità di Responsabile Nazionale Enti Locali dell’Udc, dopo l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, nel quale si discuterà di politiche sociali, giovanili e sport con importanti ospiti, tra cui il Ministro per lo Sport ed i Giovani, Andrea Abodi, ed alle ore 18.00, quando i dirigenti regionali dell’Udc discuteranno delle forze da mettere in campo per un’Italia più giusta e solidale.





Il programma della due giorni, nella quale interverranno diversi dirigenti dell’Unione di Centro, a partire dal Segretario Nazionale, il senatore Antonio De Poli, dal Presidente del Partito, On. Lorenzo Cesa, e dal Presidente Emerito, l’On. Paola Binetti, vedrà la partecipazione di altri importanti ospiti del mondo della Politica Italiana, tra cui Antonio Tajani, Segretario Nazionale di Forza Italia, Giancarlo Giorgetti, Ministro Economia e Finanze, Lucio Malan, Presidente Gruppo Fratelli d’Italia al Senato, Claudio Durigon, Vicesegretario della Lega, Deborah Bergamini, vicesegretario FI, Michaela Biancofiore, Gruppo Senato Civici d’Italia, assieme a diversi ospiti del sociale e del terzo settore, coordinati nei vari talk da figure di spessore del mondo del giornalismo italiano.

