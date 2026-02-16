“La strada è chiara: le infrastrutture, la mobilità, l’ambiente e i trasporti rappresentano il motore dello sviluppo economico e sociale del Sud Est Sicilia e non solo. La politica dei trasporti e della mobilità, sia delle persone che delle merci, deve essere al centro del confronto con la classe dirigente. È una sfida che lanciamo con forza alla politica affinché si impegni a creare un sistema efficiente, moderno e sostenibile, capace di garantire lavoro stabile, diritti e crescita per tutti”.

Salvo Bonaventura, confermato segretario generale della Uiltrasporti Catania-Siracusa-Ragusa-Gela, ha “lanciato una sfida alla politica” aprendo il congresso dell’organizzazione sindacale, che s’è tenuto in un albergo etneo. Il congresso ha anche eletto la Segreteria territoriale che è composta da Paolo Albini, Michele Bonvegna, Giuseppe Galasso, Giuseppe Andrea Mantegna, Valentina Nicolosi.





Al tavolo di presidenza le segretarie della UilT Sicilia, Katia Di Cristina, e della Uil Catania, Enza Meli, nella sua relazione Salvo Bonaventura ha sollecitato “un attento monitoraggio sull’attuazione” del Piano di Ripresa e Resilienza come della Zona economica speciale-Zes. Presente il segretario della Uila Sicilia Nino Marino, Bonaventura si è poi soffermato sulla “costante crescita” del sistema portuale unificato che comprende gli scali di Augusta, Catania, Siracusa e Pozzallo, mentre ha evidenziato luci e ombre del trasporto aereo nella Sicilia orientale “con la saturazione di Catania-Fontanarossa cui fa da contraltare il sottoutilizzo di Comiso”.

La segretaria generale della UilT Sicilia, Katia Di Cristina, ha rivendicato dalla politica regionale e nazionale “più attenzione e rispetto per le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, esposti a ritmi serrati, a incidenti sul lavoro e al fenomeno crescente delle aggressioni”. Ha, quindi, aggiunto: “Siamo in prima linea contro la precarietà del lavoro e contro ogni forma di aggressione, oltre ad essere instancabili promotori della sicurezza sul lavoro, investendo concretamente nella formazione di figure fondamentali come gli RLS. La Uiltrasporti é una organizzazione sana e coerente nel suo impegno quotidiano, in crescita grazie ai nostri delegati che ci mettono la faccia nei luoghi di lavoro al fianco dei lavoratori e grazie all’impegno e al lavoro di squadra straordinario della Segreteria e dei nostri delegati”.





Enza Meli, infine, ha ricordato “le comuni battaglie di Uil e UilTrasporti per la sicurezza e la dignità di lavoratrici e lavoratori dell’Amts, ripetutamente sotto attacco da parte di balordi e violenti”. “Noi – ha detto ancora – non abbiamo solo condannato quegli episodi e offerto solidarietà alle vittime, ma abbiamo pure proposto idee e soluzioni concrete, sollecitando il confronto con azienda e istituzioni per dare serenità a chi lavora e garantire un servizio essenziale alla collettività”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.