Inizia il conto alla rovescia: mancano esattamente due mesi al ritorno di Ultimo in Sicilia con un evento attesissimo. Venerdì 18 luglio 2025 lo Stadio di Messina ospiterà una delle tappe più emozionanti del tour “Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua…”, che ha registrato già il tutto esaurito da mesi.

Il concerto si inserisce in una tournée da record, che consacra ancora una volta Ultimo come uno dei protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea.



Un artista dai numeri straordinari: Ultimo, classe 1996, a soli 28 anni vanta 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui 9 annunciati per il prossimo anno già sold out e un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 1.750.000, senza contare i 6 album inediti che dal 2017 ad oggi gli valgono 84 dischi di platino, 17 dischi d’oro, per un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify e una permanenza dell’intera discografia di ben 16 settimane nella classifica dei 100 album più venduti in Italia nel 2024, e con ben 5 album è l’artista più presente nella Top of the Music by FIMI/GfK dell’intero anno. A fine 2024, dopo 16 settimane di permanenza dell’intera discografia nella classifica dei 100 album più venduti in Italia riceve il premio come Miglior Autore Under 35 ai SIAE MUSIC AWARDS 2024, un riconoscimento che celebra il valore di un repertorio musicale che sta di fatto cambiando il panorama musicale italiano.



Intanto è in radio dal 18 aprile “Bella davvero”, il nuovo singolo di Ultimo, prodotto da Juli, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. Il singolo accelera la corsa verso la quarta estate consecutiva che vede Ultimo grande protagonista della stagione live.



Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua… è prodotto da Vivo Concerti:



29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil – SOLD OUT

02 luglio 2025 – Ancona @ Stadio del Conero – SOLD OUT

05 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

07 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

10 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico – SOLD OUT

11 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico – SOLD OUT

13 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico – SOLD OUT

18 luglio 2025 – Messina @ Stadio San Filippo – SOLD OUT

23 luglio 2025 – Bari @ Stadio San Nicola – SOLD OUT









Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.