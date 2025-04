Giunge oggi al termine l’ideale viaggio nel mondo delle fragilità giovanili intrapreso dai Lions attraverso il Service distrettuale “Volevano cucire le mie ferite con dei punti di vista” ideato dal socio del Lions Club Messina Ionio, avv. Francesco Russo, e accolto in questi ultimi mesi in molte scuole superiori di Messina e provincia nonché, per la prima volta, nell’Università degli Studi di Messina.

Si è svolto stamattina nella gremita aula magna dell’I.I.S. Antonello da Messina, infatti, l’ultimo dei quattordici incontri sul tema delle fragilità che questa volta è stato declinato sotto il profilo dell’abuso di sostanze alcoliche da parte dei giovani attraverso le preziose e coinvolgenti relazioni del prof. Fernando Parrotto Rizzello dell’Università Lateranense di Roma, e del cap. dei Carabinieri Federico Mucciacciaro che, insieme agli interventi dei rappresentanti della Polizia Stradale e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, hanno tessuto una ricca trama a partire dai concetti di limite, rispetto e ascolto.

Ed è proprio dal concetto di limite che ha preso le mosse la brillante relazione del prof. Parrotto il quale ha riflettuto insieme ai ragazzi su come, dall’esperienza del limite come rifugio dall’isolamento causato dal mancato allineamento al modello di “duro” che oggi viene proposto dalla società come pensiero unico, si debba passare ad un concetto di limite inteso come origine delle proprie fragilità a partire dalle quali, però, va individuata la bellezza e l’unicità di ciascuno di noi per costruire in maniera consapevole la nostra personalità.

Carattere maggiormente pratico hanno avuto, invece, l’intervento del capitano dell’Arma dei Carabinieri Federico Mucciacciaro e della sovr. Rosaria Maira e dell’ass. capo Ivan Lanzo della Polizia Stradale che hanno offerto un contributo concreto attraverso il quale i ragazzi sono entrati in contatto con gli effetti devastanti che il superamento del “limite” derivante dall’abuso di sostanze alcoliche determina nella realtà.

Il service di oggi, organizzato nella forma dell’inter club, è stato aperto dai saluti della dott.ssa Mariangela Giammella e del dott. Domenico Arena, rispettivamente presidenti del Lions Club Messina Ionio e Lions Club Messina Peloro.

Ha preso parte all’incontro anche il Garante per l’infanzia e l’adolescenza di Messina, dott. Giovanni Amante, che ha portato il suo saluto agli studenti presenti e ha proposto, in continuità con le parole dei relatori, una riflessione sulla figura e il ruolo dei genitori e degli educatori in senso lato, presentando le possibilità per gli studenti di fare sentire la propria voce attraverso le istituzioni come quella da lui rappresentata.

L’evento di oggi ha rappresentato il preludio alla conclusione formale ed effettiva del Service che avrà luogo lunedì 28 aprile alle 9:00 in occasione dell’incontro tra Mons. Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e ideatore della c.d. Pop Theology, e gli studenti delle scuole e dell’Università che prenderanno parte all’incontro.

Luogo: I.I.S Antonello da Messina, MESSINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.