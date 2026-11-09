Il 10 novembre, al Borgo della Cunziria, rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e delle realtà territoriali si confronteranno sul “modello Vizzini”, tra cultura, ambiente, educazione, zootecnia, occupazione e inclusione sociale.

Valorizzare le risorse locali e individuare nuove opportunità di crescita economica e sociale per le aree interne del Mezzogiorno. È questo l’obiettivo del convegno “Un nuovo percorso per il Sud: confronto sul modello Vizzini”, in programma martedì 10 novembre 2026, al Borgo della Cunziria di Vizzini.

L’iniziativa, che vede coinvolti il Comune di Vizzini, il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) e l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana, riunirà rappresentanti istituzionali, del mondo produttivo e del Terzo Settore.

La giornata prenderà il via alle ore 9:00 con l’accoglienza dei partecipanti, accompagnata dall’esibizione all’arpa di Alessandra Interlandi. Alle ore 10:00 seguiranno i saluti istituzionali di Salvatore Ferraro, sindaco del Comune di Vizzini; Emanuele Incarbone, coordinatore Circoli MCL Calatino Sud Simeto; Don Salvatore De Pasquale, vicario generale della Diocesi di Caltagirone; Maria Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania, e dell’On. Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Le testimonianze saranno affidate a Fabiola Di Benedetto, vicesindaco del Comune di Vizzini, per il Parco Letterario del Verismo; Piergiacomo Ragusa, direttore GS NET – Ente Gestore Cunziria; Alessandro Migliorini, vicepresidente dell’Associazione Agrivoltaica e Director Head of Public Affairs European Energy, per il Parco agrivoltaico; Donatella Vanadia, imprenditrice agricola, produttrice casearia e medico veterinario, presidente di Donne in Campo – CIA Sicilia Orientale; Ulisse Privitelli, per i progetti SAI Vizzini Ordinari e MSNA gestiti dalle cooperative sociali San Francesco e Opera Prossima, e Matteo Verga, per i progetti SAI Vizzini Ordinari e SAI DM gestiti dalla Cooperativa Sociale Iride.

Dopo il coffee break, interverranno Paolo Ragusa, presidente nazionale ALS MCL e ANCOS UNCI; Francesco Colianni, assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità; Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo e delegato ANCI nazionale all’Immigrazione, alle politiche per l’integrazione e l’accoglienza; Giovanni Bocchieri, componente del Consiglio di Amministrazione INAPP, e Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per le Politiche per il Sud, attraverso un videointervento registrato.

Le conclusioni saranno affidate a Massimo Dell’Utri, sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana, e Alfonso Luzzi, presidente generale MCL e componente del Consiglio di Presidenza CNEL. A moderare sarà Ida Molaro, giornalista parlamentare Mediaset.

Il confronto prenderà spunto dalle iniziative e dagli investimenti che stanno interessando Vizzini, dalla valorizzazione del patrimonio culturale alle attività produttive, dall’innovazione energetica ai percorsi di inclusione sociale, per riflettere sulle strategie di contrasto allo spopolamento e sulle prospettive di sviluppo delle comunità delle aree interne.





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