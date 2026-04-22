“Difendiamo il futuro verde di Catania e gli orti storici della Susanna”.

È questo l’appello lanciato dalla coordinatrice del Mpa Catania, Pina Alberghina, a sostegno della petizione che punta a trasformare l’area degli orti della Susanna in un grande parco urbano.

“Nel quartiere di Cibali batte ancora un cuore verde autentico, fatto di storia, tradizioni e biodiversità”, dichiara Alberghina.

“Gli orti della Susanna rappresentano una testimonianza viva della città giardino, un patrimonio che conserva antiche tecniche di irrigazione e un equilibrio ambientale ormai raro nel contesto urbano”.





Da qui la netta presa di posizione contro qualsiasi ipotesi di cementificazione dell’area: “Non possiamo permettere che soggetti estranei alla nostra storia cancellino secoli di cultura per lasciare spazio al cemento”, prosegue.

“Sarebbe una perdita irreparabile per la città e per le future generazioni”.

L’iniziativa si rivolge a tutta la comunità cittadina: “Chiediamo il coinvolgimento degli abitanti di Cibali, di tutti i catanesi, delle associazioni ambientaliste, dei comitati di quartiere e degli esperti del settore. Questa non è una battaglia politica, ma una sfida collettiva per difendere un bene comune”.





L’obiettivo è chiaro: “Vogliamo che Cibali diventi il più grande parco urbano della città, uno spazio protetto dedicato allo sport, al tempo libero delle famiglie e alla valorizzazione di una natura che può tornare anche produttiva”, sottolinea Alberghina.

“Gli orti della Susanna devono diventare un monumento naturale, non un terreno da edificare”.





A supporto dell’iniziativa è stata lanciata una petizione online, già aperta alle adesioni:

https://c.org/YBxFfTDJJK

“Firmare significa scegliere che futuro vogliamo per Catania”, conclude la coordinatrice Mpa.

“Un futuro fatto di identità, sostenibilità e rispetto per la nostra storia”.

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