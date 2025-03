Il Lions Club Palermo Mediterranea, con il supporto di numerosi Lions Club, aziende e personalità, ha avviato una collaborazione con Interlife ETS a sostegno del progetto “Una bici per la scuola“, un’iniziativa che mira a garantire l’accesso all’istruzione per le ragazze che vivono in aree rurali dell’India.

In molte comunità, infatti, la distanza tra casa e scuola è un ostacolo insormontabile per migliaia di bambine che ogni giorno rischiano la vita a causa di violenze e possibili rapimenti

Grazie alla donazione di biciclette, queste giovani avranno la possibilità di accedere all’istruzione in sicurezza, riducendo i tassi di abbandono scolastico e garantendo il loro diritto allo studio.

Interlife ETS, da anni impegnata in progetti di sviluppo e solidarietà, è entusiasta di vedere crescere questo progetto grazie al sostegno di numerosi Lions Club, delle aziende e delle personalità che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Tra le associazioni e le fondazioni, ricordiamo l’associazione Bechildren e il contributo fondamentale arrivato dalla Fondazione Mediolanum, che ha scelto di sostenere attivamente il progetto permettendo di raggiungere l’obiettivo di 500 biciclette per 500 bambine.

Una bici per l’India e lascia la tua impronta

Il progetto, chiamato nella sua declinazione Lions “Una bici per l’India“, rientra nel quadro del service internazionale “Lascia la tua impronta”.

Grazie alla collaborazione tra Interlife ETS e i Lions Club, verranno raccolti fondi per donare biciclette alle bambine più vulnerabili, garantendo loro un futuro migliore.

I Lions Club e le personalità che hanno aderito

Numerosi Lions Club, insieme a personalità e aziende, hanno risposto con entusiasmo all’appello di Interlife ETS, contribuendo concretamente al progetto. L’impegno di queste realtà è fondamentale per aumentare l’impatto dell’iniziativa.

Lions Club:

L.C. Palermo Mediterranea

L.C. Palermo Normanna

L.C. Bagheria

L.C. Madonie

L.C. Sciacca Host

L.C. Marsala

L.C. Palermo Federico II

L.C. Carini

L.C. Palermo Libertà

L.C. Agrigento Valle dei Templi

L.C. Palermo dei Florio

L.C. Menfi

L.C. Sambuca Belice

L.C. Ravanusa Campobello

L.C. Canicattì Castel Bonanno

L.C. Modica

L.C. Catania Mediterraneo

L.C. Lentini

L.C. Vespri

L.C. Palermo Leoni

L.C. Termini Himera Cerere

L.C. Termini Host

Personalità che hanno aderito a titolo personale:

Mario Palmisciano , Governatore Lions Distretto 108Yb

, Governatore Lions Distretto 108Yb Antonella Saverino , Presidente di Circoscrizione 1

, Presidente di Circoscrizione 1 Valeria Torregrossa , Presidente L.C. Palermo Normanna

, Presidente L.C. Palermo Normanna Salvo Priola, Delegato Service Internazionale “Lascia la tua impronta”

Aziende:

Imprendocasa

Farmacqua

Centro Studi I.D.I (Istituto per la didattica interattiva)

Navarra Group

Edizioni Ex Libris

L’obiettivo: donare 500 biciclette

Il progetto ha già donato 500 biciclette, ma la lista delle bambine vulnerabili che attendono di poter andare a scuola in sicurezza è ancora molto lunga. Con una donazione di soli 100 euro, è possibile fornire una bicicletta completa di kit di riparazione e sensibilizzazione sull’importanza dell’istruzione presso le famiglie e le comunità, garantendo un impatto duraturo e positivo nella vita di ogni bambina.

Sostenere “Una bici per l’India” significa contribuire a un cambiamento concreto e duraturo, spezzare il ciclo della povertà, migliorare le condizioni di vita e offrire a queste giovani una concreta opportunità di istruzione e sviluppo.

Interlife ETS insieme al Lions Club Palermo Mediterranea invita chiunque desideri contribuire a unirsi a questa causa, per fare la differenza nella vita di queste bambine.

Per aderire all’iniziativa o ricevere ulteriori dettagli:

Francesca Corso

Segretaria Generale Interlife

3483941054 – francesca.corso@interlife.it

Maurizio Stellino

Presidente, Lions Club Palermo Mediterranea

3389411446 – mauriziostellino@hotmail.it

Per saperne di più visitare il sito dedicato all’iniziativa al seguente link: www.interlife.it/bici-per-la-scuola

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.