Un omaggio alle bellezze di Palermo e (anche) alle sue lacune con Rachele, una bimbetta vispa e furba che, a soli 8 anni, si trova a gestire un B&B tra divertenti e rocambolesche giornate, dove, disgraziatamente, ad aiutarla ci saranno suo padre e suo zio, che non conoscono le lingue straniere e che descrivono il capoluogo siciliano in maniera ironica, allegra e paradossale.

Torna la commedia di Orazio Bottiglieri “Bi & Bi – non si scrive così”. L’appuntamento è al Cineteatro Colosseum, in via Guido Rossa 7, sabato 29 luglio, alle 21.15.

“Le giornate, trascorse all’interno di questa struttura, racconteranno di una bellissima Palermo che spesso vede i suoi figli, i palermitani, non amarla e tanti turisti apprezzare il patrimonio artistico e culturale della nostra città rimanendo delusi da tutto il resto”, racconta il direttore artistico Orazio Bottiglieri.

Sul palco, oltre allo stesso Bottiglieri, protagonisti Giorgio Pitarresi, Iole Firemi, Jessica Romano e la piccola Rachele Cardinale, in una storia comica e divertente ma che vuole far riflettere chi non ama e rispetta la città. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare i numeri 091442265 o 3926393204.

