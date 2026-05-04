La Segreteria Cittadina dell’UDC di Palermo desidera portare all’attenzione delle autorità competenti e della cittadinanza una situazione di grave pericolo che si è venuta a creare in Via G. Albimonte 8, dove si è aperta una buca profonda sul marciapiede.

Questa situazione rappresenta un rischio concreto per la sicurezza ei pedoni, in particolare per anziani, bambini e persone con disabilità, che potrebbero incorrere in incidenti anche gravi. La buca, infatti, è situata in una zona di intenso passaggio pedonale e necessita di un intervento urgente per evitare possibili infortuni.





La Segreteria Cittadina UDC di Palermo sollecita pertanto l’amministrazione comunale e gli enti preposti a intervenire tempestivamente per la messa in sicurezza dell’area e la riparazione del marciapiede. È fondamentale garantire condizioni di sicurezza e decoro urbano per tutti i cittadini.

Rimaniamo a disposizione per collaborare con le autorità e monitorare l’evolversi della situazione, auspicando un rapido riscontro e un intervento risolutivo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.