“Il 30 novembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è previsto un confronto con i vertici di Stm e i rappresentanti istituzionali. L’azienda vuole parlare di uscite incentivate, ma non si può chiedere ai lavoratori che si discuta del loro futuro occupazionale senza certezze sulla fornitura idrica necessaria per l’apertura del Campus Sic a Catania. Senza certezze, insomma, su cosa sarà dello stesso sito produttivo”.





Così Giuseppe Caramanna, segretario generale della Uilm etnea, che sollecita “un incontro urgente prima di lunedì 30 con il sindaco Enrico Trantino e le organizzazioni sindacali alla presenza della Sidra per discutere del nodo-acqua alla Stm di Catania”. “Riteniamo prioritario – aggiunge – arrivare alla riunione nella sede ministeriale avendo a disposizione, finalmente, un quadro chiaro con tempistiche e impegni precisi sullo sviluppo del Campus. Cioè, su un progetto strategico. Prima servono garanzie su prospettive industriali, investimenti e occupazione. Solo su queste basi potrà essere affrontata seriamente qualsiasi discussione sulle uscite incentivate”.





Caramanna aggiunge: “Abbiamo già manifestato la nostra disponibilità a discutere un eventuale accordo, ma abbiamo sempre chiarito che qualsiasi intesa dovrà contenere garanzie concrete e verificabili sul futuro industriale dello stabilimento, sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e sulla tutela dei salari. Il Governo, la Regione e le istituzioni locali si assumano fino in fondo le proprie responsabilità, non limitandosi ad accompagnare il progetto ma garantendo le condizioni infrastrutturali necessarie affinché le potenzialità diventino concretezze”.

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