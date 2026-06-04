Le recenti aggressioni ai danni di alcuni braccianti nelle campagne di Marsala rappresentano un fatto gravissimo che richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di contrastare con determinazione ogni forma di sfruttamento, illegalità e violenza nel lavoro agricolo. Di fronte a episodi come questi, è indispensabile ribadire che la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori deve essere una priorità assoluta. Il fenomeno del caporalato continua a rappresentare una delle più gravi violazioni dei diritti umani e del lavoro, alimentando condizioni di precarietà, ricatto e marginalizzazione che non possono trovare spazio in una società civile, ha dichiarato Domenico Pistone, Responsabile Reg.Le Legacoop Sicilia Agroalimentare e pesca.





Il movimento cooperativo è da sempre impegnato nella promozione di un modello agricolo fondato sulla legalità, sulla qualità del lavoro, sulla trasparenza delle filiere e sul rispetto delle persone. Le cooperative agricole rappresentano un presidio concreto contro lo sfruttamento, favorendo occupazione regolare, inclusione sociale e sviluppo sostenibile dei territori.





In questo quadro si inserisce anche l’adesione di Legacoop alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità e alla campagna Sfrutta Zero, esperienze che promuovono filiere etiche, diritti dei lavoratori, giusta remunerazione e contrasto a ogni forma di intermediazione illecita della manodopera.

È necessario rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni, organizzazioni sociali, sindacati, imprese sane e mondo cooperativo per prevenire e combattere il caporalato, garantendo controlli efficaci, percorsi di emersione dal lavoro irregolare e adeguate condizioni di accoglienza e integrazione per i lavoratori agricoli, ha proseguito Pistone. Esprimiamo piena solidarietà ai braccianti vittime delle aggressioni di Marsala e rinnoviamo il nostro impegno affinché nelle campagne prevalgano legalità, sicurezza, dignità del lavoro e rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona.

Domenico Pistone

Responsabile Regionale Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia





Luogo: Legacoop Sicilia, Via Alfonso Borrelli, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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