Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la prestigiosa sede di Sicindustria, il convegno istituzionale “ZeroMolestie: contro ogni forma di violenza per la tutela della dignità nel lavoro”.

L’evento ha segnato un punto di svolta per il sistema produttivo siciliano, mettendo al centro la presentazione della campagna nazionale “Scontrino ZeroMolestie Sinalp” e le nuove opportunità legate alla Certificazione della Parità di Genere.

Il progetto, promosso dall’O.S. SINALP attraverso il Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete (S.T.A.R.), propone un modello innovativo di partecipazione attiva.





Trasformando un documento quotidiano come lo scontrino fiscale in un presidio di sicurezza che riporta il Numero Telefonico Nazionale 1522, le imprese possono offrire un aiuto concreto e discreto alle vittime di violenza, riducendo le barriere all’accesso al supporto in contesti familiari e sicuri.

Il Dr. Andrea Monteleone, Vice Segretario Nazionale SINALP, ha sottolineato il ruolo cruciale del Sindacato in questa battaglia di civiltà. “La violenza di genere non è solo un fenomeno privato, ma un problema strutturale connesso alle condizioni economiche delle donne.





Il SINALP non si limita alla tutela contrattuale, ma promuove un nuovo paradigma dove il lavoro dignitoso e stabile diventa la prima vera misura di prevenzione della violenza.”

La Dott.ssa Alessia Pollina, CEO dell’organismo di mediazione civile Concordia et Ius s.r.l., ha evidenziato come la gestione dei conflitti e l’equità siano pilastri della sostenibilità aziendale, definendo l’adesione alla rete come un atto di alta responsabilità sociale.

Per Sicindustria, il Presidente Dr. Luigi Rizzolo ha ribadito che oggi i mercati e i consumatori premiano le aziende capaci di coniugare competitività e tutela dei diritti fondamentali. L’impegno delle imprese siciliane verso i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) è ormai un requisito strategico per l’accesso a finanziamenti e bandi del PNRR.

Il Vice Sindaco di Palermo, Giampiero Cannella, e l’On. Alessandro Porto (Componente della V° Commissione Lavoro del Parlamento Siciliano) hanno confermato il pieno sostegno delle istituzioni.





Ad oggi, infatti, già 110 Comuni siciliani, incluso Palermo, hanno aderito formalmente al Progetto della Rete Zeromolestie Sinalp.

Il convegno ha analizzato dati allarmanti che rendono il progetto “Scontrino Antiviolenza” di vitale importanza.

In Sicilia il tasso di occupazione femminile si attesta tra il 33% e il 35%, uno dei valori più bassi d’Europa.

Più di una donna su due in età lavorativa è inattiva, spesso priva di un reddito proprio che le consenta di sottrarsi a situazioni di abuso.

Le rilevazioni ISTAT indicano la Sicilia stabilmente tra le regioni con il più alto numero di chiamate al 1522.





Sebbene in Sicilia il divario (Gender Gap) orario nel mondo del lavoro sia contenuto, il divario reddituale complessivo e pensionistico supera il 30% a causa di carriere discontinue e mansioni a bassa qualifica.

Un punto cardine dell’incontro è stata la Legge n. 162/2021, che ha introdotto la Certificazione della Parità di Genere.

Il SINALP e i partner dell’iniziativa hanno evidenziato come l’attuazione di politiche aziendali di equità salariale e contrasto alle molestie consenta alle imprese di ottenere premialità nei bandi pubblici e agevolazioni contributive.

L’adesione al progetto è “immediata e a costo zero”, richiedendo solo un semplice aggiornamento tecnico del registratore di cassa per inserire la dicitura antiviolenza.

“Telefono antiviolenza 1522 progetto Rete Zeromolestie Sinalp”

Segreteria Regionale SINALP Sicilia

Via G. Serpotta 53, Palermo – Tel. 091.333195

