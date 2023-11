Sabato 28 ottobre, il sindaco di Assoro, Dott. Antonio Licciardo, e alcuni rappresentanti della Giunta Comunale hanno incontrato la comunità locale dei Testimoni di Geova.

L’evento si è svolto presso la Sala del Regno di Assoro ed è nato dalla volontà dello stesso sindaco di conoscere meglio le minoranze religiose presenti sul territorio del Comune.

Nel suo intervento il Sindaco ha detto: “Sono felice di questo incontro. Il Sindaco rappresenta l’intera comunità di Assoro, composta di tante sensibilità e varie comunità religiose. Le cose che non si conoscono creano diffidenze e alzano muri. Se si abbatte il muro della diffidenza, nelle piccole comunità come la nostra si possono alleviare le difficolta della vita di tutti i giorni e si favorisce la collaborazione. L’impegno dei Testimoni nel sociale per migliorare le persone e la vita delle famiglie è una delle cose ci accomunano”.

Per l’occasione nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova, situata in contrada Paglialunga, sono stati proiettati dei video che illustrano i benefici sociali dell’operato dei Testimoni all’interno delle istituzioni quali scuole e carceri per favorire l’integrazione e combattere fenomeni come il bullismo.

Il portavoce dei Testimoni di Geova per la Sicilia, Giuseppe Scuderi, ha dichiarato: “Siamo convinti che la visita odierna ha favorito la tolleranza e il rispetto della diversità di credo. Ci sentiamo di esprimere una sentita lode all’Amministrazione comunale guidata dal dott. Licciardo per l’interesse che mostra verso le minoranze religiose”.

Nella Sala dei Testimoni di Geova l’ingresso è libero e non si fanno collette. Gl’incontri settimanali si svolgono il giovedì alle 19:00 e la domenica alle 17:30. Sul jw.org, il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, è possibile visionare il video Cosa si fa nelle Sale del Regno?’.

