“Per migliorare la vivibilità urbana, l’ambiente e la gestione dei rifiuti nella città di Catania, è indispensabile adottare soluzioni che mirino a un approccio integrato e sostenibile, fondato sulla prevenzione, sul riuso, sul riciclo e su un corretto smaltimento finale.” Lo dichiara Giovanni Lo Schiavo, responsabile Cisal Catania, intervenendo nel dibattito sulle criticità ambientali del capoluogo etneo.

“Serve una strategia concreta – sottolinea Lo Schiavo – che metta insieme istituzioni, cittadini e lavoratori del settore, puntando su raccolta differenziata potenziata, riutilizzo dei materiali, promozione dell’economia circolare e impiego di tecnologie innovative per il trattamento dei rifiuti. Ma senza la responsabilizzazione e la partecipazione attiva dei cittadini, qualsiasi sforzo rischia di essere vano”.





Secondo la Cisal, il tema della gestione dei rifiuti è strettamente legato alla vivibilità complessiva della città e non può prescindere dalla tutela della salute pubblica, dal decoro urbano e dalle condizioni di lavoro degli operatori del settore.

“È arrivato il momento di superare la logica delle emergenze – aggiunge Lo Schiavo – e di costruire un modello urbano sostenibile basato su interventi strutturali, continuità gestionale e trasparenza. Solo così si potrà garantire un futuro migliore alle nuove generazioni e restituire dignità ambientale a Catania”.





La Cisal conferma il proprio impegno a sostenere, nei tavoli istituzionali e nel confronto con le amministrazioni, politiche attive per l’ambiente che integrino diritti dei lavoratori, benessere dei cittadini e sostenibilità del territorio, ma soprattutto invita il sindaco Enrico Trantino a farsi parte diligente della vicenda e a disporre con urgenza un tavolo istituzionale permanente che coinvolga le parti sociali per affrontare in modo condiviso e strutturato le emergenze e le prospettive legate alla vivibilità urbana e alla gestione dei rifiuti in città.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.