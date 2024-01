Alla scoperta dei “Borghi più belli

d’Italia” con Wonder Italy e Trofeo

Internazionale Borghi in Moto

A Motor Bike Expo per celebrare la bellezza autentica delle gemme nascoste nel

nostro Paese

Wonder Italy, è entusiasta di annunciare la sua partecipazione come partner di Motor

Bike Expo 2024, uno degli eventi più attesi nel mondo delle due ruote.

Quest’anno Wonder Italy, forte di una consolidata collaborazione con l’Associazione dei

Borghi più Belli d’Italia, si unisce al Motor Bike Expo per celebrare la bellezza autentica

delle gemme nascoste nel nostro Paese.

Gli appassionati di moto avranno l’opportunità di conoscere la filosofia di viaggio in

moto, che ha come obiettivo quello di esplorare le strade panoramiche e i Borghi più Belli

d’Italia, scoprendo le tradizioni locali e le eccellenze gastronomiche lungo il percorso.

Presso lo stand nel padiglione 7, i visitatori saranno accolti in un’atmosfera coinvolgente

dove potranno conoscere gli organizzatori e parlare degli eventi in programma per la

stagione 2024 targati Wonder Italy. In particolare sarà dato ampio risalto all’evento in

“La nostra partnership con Motor Bike Expo ci rende orgogliosi come motociclisti e

come amanti dei viaggi in moto, due ingredienti che ci consentono di offrire

un’esperienza unica e autentica ai nostri partecipanti. E quale occasione migliore

dell’evento motociclistico più atteso dell’anno per dare risalto al connubio tra la passione

per le due ruote e la bellezza intramontabile dei Borghi più Belli d’Italia?”. Sandra Conti

presidente Moto Club Maxi Moto Group 2.0.

Sicilia, che si svolgerà dal 24 aprile al 1 maggio 2024 con prologo a Terni città dove il

Moto Club ha sede.

Wonder Italy è uno dei “player” del settore del mototurismo, che in occasione di Motor

Bike Expo, espone nell’area MB Travel, dedicata proprio a tutti gli operatori del settore

turistico che intendono offrire i propri servizi al grande pubblico dei motociclisti. Tour

operator, agenzie di viaggi in moto, strutture ricettive – come hotel, camping, red &

breakfast attrezzati – territori da esplorare e tante esperienze e avventure da vivere in sella

alla propria moto… o noleggiandone una grazie ai servizi offerti dagli espositori di MBE.

TERNI VIA ALFREDO CASELLA 3

WWW.WONDERITALYMOTO.IT WONDERITALYINMOTO@GMAIL.COM MAXIMOTOGROUP2.0@PEC.IT

3409671685 3403752598

Per ulteriori informazioni su Wonder Italy, vi invitiamo a visitare il sito

https://www.wonderitalymoto.it/ dove troverete contenuti sulle edizioni passate e il

programma per l’edizione in Sicilia del 2024.

Appuntamento, per tutti gli amanti dei viaggi su due ruote, fissato dal 19 al 21 gennaio

2024 al padiglione 7.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.