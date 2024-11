PALERMO – Si è tenuto ieri a Palermo – all’Hotel Ai Cavalieri Best Western – il XII Congresso Regionale della FAILP CISAL (Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici). I lavori congressuali sono stati inaugurati dal Segretario Regionale Giovanni Curia, che ha presentato la propria relazione. Successivamente si è svolto un dibattito che ha coinvolto i delegati.

L’evento è stato presieduto dal Segretario Generale Nazionale Walter De Candiziis e dal Segretario Regionale della Confederazione CISAL Sicilia, Giuseppe Badagliacca.

La mozione finale del Congresso è stata approvata all’unanimità dai delegati delle diverse province siciliane – rappresentate dai Segretari Provinciali Francesco Schicchi (Palermo), Claudio Accardo (Trapani), Lorenzo Sassone (Messina), Salvatore Nigro (Ragusa), Loredana Marcellino (Catania), Luigi Piano (Enna), Nicola Alba (Agrigento) e Alessandro Gennaro (Siracusa), insieme al Coordinatore Regionale Quadri, G. Quartararo – esprimendo apprezzamento per l’attività svolta dalla Segreteria Regionale in questi anni e per il continuo impegno dei suoi componenti; condividendo le linee politiche e strategiche della Segreteria Regionale, in linea con quelle della Segreteria Generale, per affrontare positivamente le sfide legate al Gruppo Poste Italiane SPA e, infine, rinnovando il mandato alla Segreteria Regionale affinché prosegua il lavoro intrapreso, continuando il dialogo costruttivo con l’azienda per risolvere le problematiche esistenti.

Il Congresso ha ribadito il suo sostegno alla Segreteria, confermando il suo impegno per la tutela dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni lavorative nel settore.

