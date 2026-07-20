Palermo 20 luglio 2026 – Un intervento urgente di bonifica e di polizia straordinaria per il giardino pubblico che si estende tra via Gino Zappa e via Luidi Einaudi, allo Zen. A chiederlo, con una lettera, con foto allegate, inviata venerdì scorso all’assessore alle Politiche ambientali Pietro Alongi è Zaher Darwish, segretario della Camera del Lavoro dello Zen, che si trova in via Gino Zappa 126. E’ l’area a verde nella quale nel fine settimana i carabinieri hanno sorpreso un uomo, intento ad appiccare il fuoco.

“L’area si trova in condizioni di estremo degrado, con una diffusa presenza di rifiuti di ogni genere, vegetazione incolta e materiali abbandonati. Un grave problema sotto il profilo del decoro urbano, dell’igiene pubblica e della sicurezza, soprattutto in un periodo caratterizzato da elevate temperature e da un concreto rischio di incendi”, ha scritto Darwish.

Il quartiere, segnato da difficoltà sociali e fenomeni di degrado, secondo l’appello del segretario della Camera del Lavoro dello Zen, richiede oltre agli interventi repressivi della criminalità anche di maggiore cura dei suoi spazi pubblici, tutela dell’ambiente, servizi efficienti e attenzione ai bisogni della comunità.

“Nei giorni scorsi Palermo ha assistito con soddisfazione alle importanti operazioni condotte dalle forze dell’ordine che hanno portato all’arresto di diversi esponenti della criminalità organizzata, responsabili di gravi episodi estorsivi e intimidatori ai danni di attività commerciali, in particolare nel quartiere Zen. Si tratta di un segnale importante di affermazione della legalità. Tuttavia – aggiunge Darwish – siamo convinti che il contrasto alla criminalità debba essere accompagnato da una presenza costante e concreta delle istituzioni, attraverso interventi capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini e restituire dignità ai luoghi del quartiere. Riteniamo che il recupero di questo spazio verde, e la sua manutenzione costante, possa rappresentare un importante segnale di attenzione verso il quartiere e verso i suoi cittadini, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e la fiducia nelle istituzioni”.

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