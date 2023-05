L'analisi

Democrazia Cristiana primo partito a Modica e Licata apre a prospettive nazionali per il partito, ma anche il successo del centrodestra alle elezioni amministrative in Sicilia confermano lo stato di salute della coalizione. Cresce la voglia di centro e sono interessanti i risultati delle liste civiche.

Dc primo partito a Modica e Licata, l’esultanza di Cuffaro

Esulta Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc. “La Democrazia Cristiana si afferma come primo partito a Modica, con l’orgoglio di essere stati fautori dell’elezioni della prima donna sindaco in città, attestandoci al 23,26%. Un merito che grazie al grande impegno dell’Onorevole Ignazio Abbate e di tutta la squadra siamo riusciti ad ottenere”.

Cuffaro prosegue: “La Dc si attesta come primo partito anche nella città di Licata raggiungendo la percentuale del 12,99%, pure nell’agrigentino il gioco di squadra ed il lavoro del nostro Capogruppo all’Ars, Onorevole Carmelo Pace, ci inorgoglisce profondamente. Attendendo il risultato della città di Catania ringraziamo tutti i candidati dei Comuni al voto per il grandissimo sforzo profuso”.

Donato, “confermato radicamento Dc, si apre prospettiva nazionale”

L’europarlamentare Francesca Donato apre a nuove prospettive per la Dc. La vicepresidente nazionale della Democrazia Cristiana commenta così il risultato in Sicilia: “Le elezioni amministrative siciliane confermano radicamento e forza della Democrazia Cristiana nell’Isola e rappresentano un trampolino di lancio per aprire una prospettiva nazionale per il nostro partito”.

E continua: “La Dc ha raggiunto risultati importanti con le sue liste e i suoi candidati: penso allo straordinario successo della nostra lista a Modica o all’affermazione travolgente del sindaco Luciano Marino a Lercara Friddi in provincia di Palermo. Merito dell’impegno del nostro segretario nazionale Totò Cuffaro e dell’indiscussa qualità dei nostri candidati che hanno raccolto il consenso dei tanti siciliani”.

Per la deputata europea “il radicamento siciliano sarà sicuramente un importante volano per inaugurare una presenza forte su tutto il territorio nazionale in vista delle prossime competizioni elettorali” conclude.

Romano, “Risultato schiacciante in favore del centrodestra”

L’onorevole Saverio Romano, deputato di Noi Moderati alla Camera dei Deputati analizza la tornata elettorale in Sicilia ed i risultati ottenuti in favore del centrodestra paragonandolo con quanto successo pochi mesi addietro alle elezioni politiche nazionali.

Queste le sue parole: “A pochi mesi dalle elezioni politiche nazionali che hanno visto il successo della coalizione di centrodestra con un presidente del Consiglio che per la prima volta è una donna, registriamo un grande ed inequivocabile successo dei partiti della coalizione – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati – in questa giornata di elezioni Amministrative, con importanti città che sono state chiamate al rinnovo delle cariche comunali. Ebbene, il centrodestra si impone quasi ovunque, con un risultato politico che non può che leggersi con una ennesima prova di fiducia nei programmi e nella ricetta per uno sviluppo del territorio, oltre che nelle capacità amministrative dei vari esponenti politici che di questa alleanza sono diretta espressione.

“È una grande responsabilità”

Romano continua: “È una grande responsabilità che impone non solo di proseguire nel percorso intrapreso ma anche di individuare soluzioni moderne, veloci e coerenti con le richieste che provengono dal mondo delle imprese e della produzione, dalle esigenze delle famiglie e dalle aspettative dei giovani. La congiuntura attuale è delicatissima e, con essa, le incognite legate a dinamiche geopolitiche in fase di evoluzione, ma la consapevolezza di poter contare su un governo nazionale compatto e autorevole e con una chiara prevalenza delle forze di centrodestra nel Paese è un segnale estremamente positivo’. On Saverio Romano, Noi Moderati alla Camera dei Deputati”.

Minardo, “Bene centrodestra unito, apertura al civismo valore aggiunto”

“Il responso delle urne è molto chiaro e indica una netta vittoria del centrodestra, soprattutto nelle realtà dell’Isola dove è riuscito ad essere compatto e a coagulare intorno a sé realtà civiche e autonomiste” lo dice Nino Minardo, deputato e Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati commentando i risultati delle elezioni amministrative in Sicilia.

“Candidature autorevoli e come quelle di Enrico Trantino a Catania o innovative come quella di Maria Monisteri che sarà la prima donna sindaco di Modica – sottolinea Minardo – danno una marcia in più al governo di importanti città grazie anche al coinvolgimento delle liste civiche”.

Per Minardo “l’allargamento al centro e alle realtà politiche territoriali sarà un tema ineludibile per il centrodestra. Laddove questo è mancato siamo costretti al ballottaggio o peggio consentiamo ad altri di prevalere” conclude.

Tardino “Siamo molto soddisfatti”

“I cittadini siciliani hanno confermato di apprezzare il buon governo di Centrodestra e la proposta della Lega di Matteo Salvini. A scrutini ancora in corso possiamo con certezza dire che ci saranno tanti nuovi amministratori che rappresenteranno il nostro Movimento, riconfermando i Sindaci uscenti ed eleggendo tanti giovani e competenti consiglieri comunali, incluso in consessi civici in cui entriamo per la prima volta, dall’agrigentino al catanese, finanche a Pantelleria. In alcuni comuni siamo prima lista assoluta, e in altri prima lista di Centrodestra!”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier.

L’europarlamentare del Carroccio continua inoltre: “Complimenti, poi, alle sezioni storiche della Lega Salvini Premier, che con orgoglio ed il lavoro di anni hanno portato i propri militanti in consiglio comunale. Un grande grazie a chi ha con passione e senso civico contribuito all’elezione degli amici in lista senza raggiungere l’obiettivo. Altre sfide ci aspettano: vince la squadra!”.