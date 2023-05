le amministrative nel siracusano

Sta già festeggiando Giuseppe Stefio che si è confermato sindaco di Carlentini, nel Siracusano. L’esponente del Pd, che si era candidato alle scorse Regionali, ha battuto Giovanni Condorelli, in rappresentanza del Centrodestra. Il vantaggio è incolmabile quando mancano poche sezione da scrutinare. A Buccheri ha vinto Alessandro Caiazzo, che, correva da solo.

Testa a testa a Priolo

Sfida più calda a Priolo anche per la valenza del Comune, che “ospita” buona parte delle imprese del Petrolchimico, tra cui le due raffinerie Isab Lukoil. Testa a testa tra Pippo Gianni, arrestato nell’ottobre scorso per tentata concussione, poi dimessosi dalla sua carica nei mesi scorsi che punta ad un altro mandato e Alessandro Biamonte, sostenuto dal Pd. Più staccati Michela Grasso, esponente del Centrodestra, moglie dell’ex sindaco di Priolo, Antonello Rizza, e Giorgio Pasqua, ex deputato regionale del M5S.

La corsa a Portopalo

E’ corsa 3 a Portopalo di Capo Passero, sulla punta estrema della Sicilia orientale, città più a sud di Tunisi. In testa per pochissimi voti ci sono Rachele Rocca, coinvolta prima del voto per tentata concussione, a seguire Loredana Baldo e Giuseppe Mirarchi. .

Gli altri Comuni al voto

A Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo tenterà per ottenere un secondo mandato, il suo sfidante è Francesco Magro. A Francofonte sono candidati l’uscente Daniele Nunzio Lentini, finito un anno fa sotto processo nell’ambito di una inchiesta sul Comune di Melilli, e Valentina La Rocca. A Buscemi, sarà corsa a 2 tra l’uscente Rossella La Pira e Michele Carbè.

Ballottaggio a Siracusa

Si va verso il ballottaggio a Siracusa. Secondo le proiezioni sui dati reali dell’istituto Noto sondaggi per Videoregione Sicilia in testa c’è il candidato del centrodestra Ferdinando Messina con il 30,5%. Segue al secondo posto, il sindaco uscente Francesco Italia al 27,8%, poi la candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta al 18%, a seguire Bandiera al 8,2%.