l'esito delle amministrative

Ce l’hanno fatta a superare lo sbarramento del 5% le 5 liste a sostegno del confermatissimo Peppe Cassì. Ecco il risultato dopo lo scrutinio delle 71 sezioni.

Le liste legate a Cassì

Peppe Cass’indaco 24,48%, Partecipiamo Ragusa Futura al 12,42%, Ragusa prossima Cassì sindaco al 7,35%, Ragusa terra madre al 7,33% De Luca per Cassì sindaco al 5,63%.

Disastro Forza Italia

Nello schieramento per Giovanni Cultrera a farcela è stata solo Fratelli d’Italia con il 6,60%. Disastrosa Forza Italia arrivata allo 0,91% mentre Insieme si è attestata al 4,76%.

M5S supera sbarramento ed entra in Consiglio

Il M5S, che sosteneva Sergio Firrincieli, è arrivato al 5,19% mentre l’altra lista Siamo comunità Firrincieli sindaco si è fermata al 2,45%.

Pd dentro

Nello schieramento che appoggiava Riccardo Schininà, il Pd ha toccato quota 7,34%, poi Generazione demos al 6,03%, Territorio al 5,18%

Risultati definitivi dei candidati sindaci

Peppe Cassi: 21673 (62,92%)

Riccardo Schininà: 6705 (9,71%)

Giovanni Cultrera: 3345 (9,71%)

Sergio Firrincieli: 2721 (7,90%)

Una donna sindaco a Modica

A Modica c’è per la prima volta un sindaco donna: è Maria Monisteri, a capo di un fronte civico, vicino all’ex sindaco Abbate, che ha ottenuto il 66%, dietro c’è Ivana Castello, esponente di uno schieramento di Centrosinistra, al 20% e poi Nino Gerratana, nell’orbita di Fratelli d’Italia, anch’esso sostenuto da liste civiche, al 6%.

Schembari si conferma sindaca di Comiso

Riconferma per Maria Rita Schembari che si è attestata intorno al 72% contro il 27% di Salvo Liuzzo.

Ad Acate Fidone nuovo sindaco

Ad Acate ha vinto Gianfranco Fidone ha battuto la concorrenza, composta da Giovanni Di Natale Franco Raffo e Giovanni Caruso.

Affluenza in Sicilia

Si attesta al 56,39% il dato regionale dell’affluenza in Sicilia, dove si sono recati al voto gli elettori di 128 comuni. A esprimere la loro preferenza sono stati in 756.144. A Catania ha votato il 52,65% (-0,48%); a Siracusa il 55,02% (-0,27%); a Ragusa il 56,03% (-2,19%), a Trapani il 54,75% (-4,41%).

Il comune con più votanti in Sicilia è risultato Santa Domenica Vittoria, nel Messinese, in cui ha votato il 79,74 per cento; seguito da Cerda e Geraci Siculo, in provincia di Palermo, rispettivamente con il 77,13 e il 76,58 per cento. Quello in cui si sono registrati meno votanti, invece, è Sant’Angelo Muxaro, nell’Agrigentino, con solo il 28,90 per cento di votanti.