le amministrative a siracusa

Un presidente di seggio di una sezione, ricavata nei locali del liceo Quintiliano di Siracusa, è stato aggredito da un elettore, la cui posizione è al vaglio dagli agenti della Digos.

Il “santino” nel seggio

Secondo quanto emerso nella ricostruzione degli inquirenti, un 35enne si è presentato ieri pomeriggio per esprimere la sua preferenza, in occasione delle amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del sindaco di Siracusa, e quando ha sfilato dalla tasca il portafogli per esibire il documento di identità avrebbe estratto anche un “santino” con il candidato che, evidentemente, avrebbe dovuto votare.

La lite e l’aggressione

Il presidente di seggio lo avrebbe redarguito e nel volgere di qualche minuto gli animi si sono scaldati, fino a quando il 35enne avrebbe scagliato un pugno contro la vittima, rimasta ferita. Dalle informazioni delle forze dell’ordine, dopo l’aggressione è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 ed il personale sanitario ha provveduto a soccorrere il presidente di seggio, che ha poi fornito la sua testimonianza su quanto accaduto. Gli agenti della Digos, agli ordini del dirigente Guglielmo La Magna, hanno identificato il presunto aggressore e nelle prossime ore potrebbe essere formalizzata una denuncia.

L’affluenze alle 23 di ieri sera

Alle 23, ora di chiusura dei seggi nella giornata di ieri, l’affluenza è stata del 42,40 per cento, pari a 43 mila 309 siracusani, con una prevalenza di donne: 21 mila 855 contro 21 mila 454 uomini. Il corpo elettorale è composto di 102 mila 147 elettori, di cui 49 mila 359 maschi e 52 mila 788 femmine.

Alle Amministrative del 2018, alla stessa ora, i votanti erano stati pari al 55,27 per cento, cioè 57 mila 043 su 103 mila 213 persone. Allora, però, si votata in un solo giorno. Alle 7 di stamane urne aperte per poi essere chiuse definitivamente alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio. Anche oggi nelle 8 ore di apertura dei seggi, gli uffici di via San Sebastiano 31 e quelli delle circoscrizionali di Belvedere e Cassibile resteranno aperti per la consegna delle tessere elettorali a chi ne fosse privo o dovesse rinnovarla.