il 27 e 28 ottobre

‘U vanniaturi Fabrizio Fazio ci condurrà attraverso le strade di Gagliano Castelferrato anche nella seconda giornata della competizione gastronomica internazionale Fi Land Feast, in programma nel comune dell’Ennese il 27 e il 28 ottobre.

Nell’attesa della valutazione dei piatti preparati dalle tre delegazioni, greca, tunisina e siciliana, da parte della giuria di esperti che decreteranno il piatto vincente, Gagliano sarà animato ancora da artisti diversi, a cura della Georgia Lo Faro Eventi, agenzia che sostiene l’arte di qualità che nasce in Sicilia, attraverso rassegne ed eventi di grande livello artistico e culturale.

Dalle 18 alle 24 torneranno a largo San Pio le artiste siciliane Maria Agozzino e Gabriella Navarra, con la loro Pittura estemporanea, mentre alle 19 Dj Mirko Di Marco prenderà di nuovo posto sulla scalinata della Scuola primaria.

Alle 20 a largo dei Vespri Siciliani si spanderanno le note del Piano solo di Chiara Navarra, musicista palermitana che riporta alla luce alcune delle più belle musiche afro-cubane che hanno fatto la storia della tradizione musicale latina.

Sempre alle 20 in Zona Ferlita sarà la volta delle sonorità composite di Hotze Convalis and King of the Road, duo palermitano composto da Hotze Convalis ( voce, chitarra e armonica) e Mattia Franchina (contrabbasso e cori).

Le donne di Ararat danzeranno ancora in Via Roma alle 20.30, in un viaggio tra danze di tradizione campestre e di corte per concludere con delle eleganti danze orientali, seguite dalla Danza Sirtaki (alle 22. 30, al largo dei Vespri Siciliani).

Alle 21 a Piazza Matteotti sarà la volta della Musica atlantica del Giuseppe Lana trio, che ripropone le indimenticabili canzoni dei grandi cantautori italiani, contaminandoli con temi di varia derivazione.

Ancora in piazza alle 22 si esibirà il Folk Trio, Giuseppe Lana, Alessio Oliva e Mattia Franchina, all’insegna del folk siciliano e italiano.

Largo dei Vespri siciliani ospiterà alle 21 l’evento di punta della seconda giornata di Fi Land Feast, The Two Giants Trio, formato da Luca Mazzola, Alberto Petrigno (HalfChicken) e Federico Chisesi (Voodoo Bros, Hot Road, Marilù), che ampliano il western swing con brani della tradizione jazz e blues, rifacendosi ad autori come Fats Waller, Nat King Cole, Hoagy Charmichael e alle novelty songs Slim and Slam, Big Three Trio e the Cats and the Fiddle.