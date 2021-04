La Squadra Mobile e l’Ufficio Immigrazione della Questura di Enna hanno tratto in arresto un giovane, J.I.K., originario della Guinea, abitante in provincia di Enna, per uso di passaporto falso.

I dubbi dell’agente

L’uomo si è presentato presso lo sportello front office dell’Ufficio Immigrazione per chiedere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno rilasciato qualche anno fa per “motivi umanitari” ma l’Agente della Polizia di Stato, nel ricevere l’istanza corredata dal documento d’identità ha dubitato della genuinità del passaporto esibito dallo straniero, chiedendo l’intervento di personale della Sezione Criminalità Straniera della Squadra Mobile.

Il passaporto era falso

Il passaporto è stato ritirato e fatto analizzare da un operatore specializzato. Dalla verifica è emerso che era stato alterato. J.I.K. era entrato in Italia nel 2017, in violazione delle norme vigenti, sbarcando in provincia di Ragusa, e aveva ottenuto dall’apposita Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale la “protezione sussidiaria”, a seguito della quale era stato rilasciato il permesso di soggiorno per “motivi umanitari”, prossimo alla scadenza.

Scatta l’arresto

La Squadra Mobile e l’Ufficio Immigrazione lo hanno tratto in arresto per uso di passaporto falso, reato questo contro la fede pubblica che comprende qualsiasi modo di avvalersi del documento contraffatto, mettendo immediatamente il giovane a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna. Il Questore di Enna ha inoltre revocato il permesso di soggiorno ancora in corso di validità. Sono in corso indagini da parte degli inquirenti per accertare se tale falsificazione sia stata effettuata e in che modo direttamente dall’interessato o da terzi.