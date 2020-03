Intanto l'Asp di Ragusa ha bloccato le ferie a tutti i dipendenti

A Enna è stato confermato un nuovo caso di coronavirus. Il Coronavius sbarca ad Enna colpendo anche un’altra provincia fino ad ora esente dal contagio Una dottoressa del reparto di cardiologia dell’ospedale Umberto I è stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive dello stesso nosocomio ed è stata sottoposta ai tamponi per il coronavirus.

Sarebbe una collega del medico del medesimo reparto che è in quarantena nella sua casa di Catania, e che sarebbe asintomatico. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare le risposte delle analisi. L’uomo sarebbe stato contagiato durante coontatti avuti con persone di Bergamo ma lui sarebbe asintomaticoAll’interno dell’ospedale è stata temporaneamente sospesa, a scopo precauzionale fino alla completa ‘sanificazione’, l’attività del reparto di cardiologia dove lavorano i due medici. Sono in corso ulteriori riscontri epidemiologici su una ventina di persone, tra medici e infermieri, e si sta lavorando per trovare personale di rinforzo per riattivare i servizi in reparto.

Intanto si potrebbero riaprire presto le porte dell’Hotel Mercure di Palermo per il gruppo di turisti bergamaschi che sono in quarantena nell’albergo dal 25 febbraio scorso, dopo che alcuni di loro sono risultati positivi al coronavirus. Sui turisti bloccati all’interno delle loro stanze sono stati eseguiti nuovamente i tamponi e sono risultati tutti negativi. Restano stazionarie le condizioni dell’unica paziente ricoverata ormai senza febbre da 5 giorni.

Nel frattempo l’Asp di Ragusa ha bloccato le ferie a tutti i dipendenti. La direzione generale, con una circolare inviata a tutti ha revocato fino a nuove disposizioni tutte le richieste di congedo ordinario. Una decisione dettata dall’emergenza sanitaria affinché le strutture sanitarie siano pronte ad affrontare le problematiche connesse alla diffusione del virus. In provincia di Ragusa finora i casi di Covid-19 sono due.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (giovedì 5 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana alla Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 440 tamponi, di cui 404 negativi e 15 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 21 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 6 pazienti (tre a Palermo e tre a Catania), mentre 15 sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Per migliorare le performance di analisi su cittadini che necessitano del test al Coronavirus attraverso il tampone rino-faringeo, l’assessorato alla Salute ha individuato ulteriori sette laboratori, dislocati su tutto il territorio regionale, per l’analisi dei campioni. Spetta comunque ai due laboratori di Palermo e Catania) confermare i test sui tamponi, che poi vengono trasferiti all’Istituto superiore di Sanità per la validazione finale.

Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87