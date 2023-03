Calogero Claudio Millia, neurologo, già consigliere provinciale, è stato nominato commissario per la provincia di Enna del partito Lega Salvini Premier. Coglie il testimone da Michele Schillaci. Lo annuncia Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario regionale Lega Salvini Premier che ringrazia Schillaci, “consigliere comunale apprezzato, per l’ottimo lavoro svolto sino ad oggi, nelle more di poterlo valorizzare per come merita nel prossimo futuro”.

Chi è Millia

Millia, vicino alla Lega sin dal 2017, quando è stato nominato coordinatore provinciale di ‘Noi con Salvini’, avrà il compito di occuparsi della crescita locale del partito, insieme al suo gruppo nel rispetto di quei militanti che hanno sempre portato avanti la bandiera della Lega, e delle prossime elezioni amministrative. Sarà coadiuvato dal responsabile per gli enti locali, nella persona del riconfermato consigliere comunale Vincenzo Milazzo e da Riccardo Stella, che si occuperà del tesseramento provinciale. “Una squadra all’altezza degli impegni dei prossimi mesi, a cominciare dalle elezioni amministrative di fine maggio – dice la Tardino -, con 9 comuni al voto in provincia di Enna, in cui la sfida più importante si giocherà a Piazza Armerina, dove siamo già presenti e intendiamo rafforzarci. Pronti a ripartire con entusiasmo, dal territorio, nel solco del progetto politico di Matteo Salvini, auguro a tutti buon lavoro”.

La Tardino ha anche incontrato Schifani

“Stamattina ho avuto il piacere di incontrare il presidente Renato Schifani, per la prima volta nella veste di commissario regionale della Lega, per fare il punto sul programma di governo, dopo i primi quattro mesi di azione, e in vista delle sfide da affrontare nei prossimi mesi. È stata l’occasione per parlare di collegamenti aerei, considerata la forte azione avviata contro il caro voli, di autonomia differenziata, nell’ottica delle compensazioni da ottenere in ossequio alla riforma costituzionale e allo statuto siciliano, di PNRR e fondi comunitari, inclusa l’organizzazione dell’ufficio di Bruxelles, del paventato divieto per la pesca a strascico, di gestione dell’emergenza rifiuti, con riferimento alle procedure per la realizzazione dei termovalorizzatori. Infine, l’incontro è stato proficuo per confermare, in merito al tavolo regionale costituito in vista delle elezioni amministrative di fine maggio, la volontà della Lega di lavorare per tenere unita la coalizione, nel rispetto di programmi e proposte dei singoli partiti, e ho trovato riscontro positivo nell’intenzione del presidente di tenere il punto sull’unità del centrodestra, con grande senso di responsabilità e imparzialità nei confronti di tutte forze alleate”.