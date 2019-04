Un imprenditore agricolo siciliano lancia un appello ai colleghi invitandoli burocrazia la non presentare richieste di contributi pubblici alla Regione: “è una guerra inutile”, scrive Nino Tornatore in una lettera pubblicata oggi dal Corriere della Sera. “Chi scrive è un folle sognatore perdutamente innamorato del proprio lavoro – si legge -. Sono un piccolo imprenditore 64enne che, rimettendosi in gioco (invece di andare in vacanza ai Caraibi), ha presentato la domanda per il Psr (Programma di sviluppo rurale) Sicilia 2014-2020″. Tornatore sta cercando di realizzare un’azienda agricola a Piazza Armerina, in provincia di Enna, con 20 ettari coltivati a mandorle, nocciole e lavanda e con magazzino per la lavorazione”.

“Da piu di 4 anni è come se avessi dichiarato guerra allo Stato – continua -: tra certificati, bolli, permessi, versamenti perdita di tempo soldi e salute, pur non ‘disturbando’ personaggi politici e cercando di non pagare i ‘contributi’ (non mi riferisco a quelli previsti dalla legge!), combatto ogni giorno una battaglia con gli enti siciliani preposti, tra malfunzionamenti, menefreghismo, incompetenza e ignoranza”. “Ciò nonostante – conclude – vorrei fare un appello a tutti i piccoli imprenditori che come me amano la Sicilia di non presentare nessun bando di finanziamento se non hanno alti agganci politici o intendano pagare i ‘contributi’, ma di contare solo nelle loro forze e di combattere per i loro sogni per il riscatto della nostra isola”.

Proprio oggi la Regione ha presentato il piano di sostegno agli imprenditori agricoli che vale 146 milioni a valere suoi fondi Ue del Psr (LEGGI QUI)