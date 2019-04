Sono i soldi del Psr 2014-2020

Ammontano a 146 milioni di euro i fondi a disposizione degli imprenditori agricoli siciliani e non solo, nell’ambito del Psr 2014-2020. I fondi andranno a finanziare progetti per le comunità monreale, le isole minori ma anche l’agricoltura biologica e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi. La cifra è stata svelata questa mattina dal governatore Musumeci in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans assieme all’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera.

“Stiamo offrendo agli imprenditori agricoli la possibilità di partecipare a bandi per circa 146 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 – ha detto Musumeci -. Sono davvero contento per questa iniziativa a sostegno di una agricoltura che naturalmente vive in una condizione di obiettiva difficoltà, ma posso dire con orgoglio che per la spesa comunitaria siamo tra le prime Regioni in Italia avendo erogato 618 milioni, pari al 28% della spesa totale pubblica”.

I bandi, che saranno pubblicati tra aprile e maggio, stanziano 22 milioni per la viabilità rurale, 9 per il contenimento della erosione, 40 per gli investimenti nelle aziende agricole, 12,4 per le zone svantaggiate montane e le isole minori, 35 per l’agricoltura biologica, 2,2 per la diversificazione, 3,5 per la conservazione delle risorse genetiche vegetali, 6,5 per il ritiro delle superfici lungo i corsi d’acqua, 5 per gli investimenti non produttivi, 2,4 per la biodiversità, 5 per il sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. A parte i bandi, Musumeci ha sottolineato l’istituzione di alcuni tavoli di filiera, oggetto di confronto con le organizzazioni di categoria: zootecnica, agrumicoltura, ortofrutta.

