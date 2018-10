Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente

Maurizio Lunardo, di 32 anni, è morto a seguito di un drammatico incidente avvenuto sulla provinciale Monte Cantina, in direzione Enna Bassa, intorno all’una di notte di domenica scorsa.

Il giovane, come scrive vivienna.it, era alla guida della sua Fiat 600 in compagnia della fidanzata quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada per poi andarsi a schiantare su un muretto che costeggia l’arteria stradale.

Soccorso dai sanitari del 118, il 32enne è morto lungo il tragitto per raggiungere l’ospedale. La fidanzata è rimasta illesa ma sotto choc. Sono in corso indagini per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente.

