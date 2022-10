I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caltanissetta hanno rintracciato un uomo di Villarosa di 89 anni di cui era stata denunciata la scomparsa ieri.

La scomparsa

L’anziano si era allontanato dalla sua abitazione di mattina e non aveva più fatto ritorno. Sono stati i militari a ritrovarlo in contrada Diri nel territorio di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Era ancora a bordo della sua auto impantanata tra la fitta vegetazione.

Ai militari dell’Arma ha riferito di aver perso l’orientamento, non riuscendo di conseguenza a tornare a casa. L’uomo, non essendo in possesso di un cellulare, non ha nemmeno potuto chiamare i soccorsi e quindi ha aspettato pazientemente che qualcuno lo salvasse. Dopo aver rifiutato le cure mediche è stato portato dal nipote.

La tragedia di Partinico

E’ stato trovato il cadavere di Vito Stabile di 82 anni scomparso da casa. Il corpo era in una scarpata in contrada Tammi non distante da casa in via Madonna del Ponte. A ritrovarlo i vigili del fuoco che hanno attivato le ricerche con i droni, i cani e diverse squadre.

Il medico legale ha cercato di capire quando è morto l’anziano e le cause del decesso. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Vito Stabile di 82 anni era uscito da casa qualche giorno prima in via Giuseppe Bonomo a Partinico e non più tornato. Apprensione tra i familiari per la scomparsa dell’anziano.

Le ricerche sono andate avanti per giorni da parte di amici e parenti, che hanno setacciato case rurali, appezzamenti di terreni, ospedale e case di riposo. Nelle ricerche sono stati impegnati vigili del fuoco, carabinieri e polizia.

Stabile indossava un paio di jeans, una camicia azzurra e un gilet di colore verde militare. Per molti anni aveva lavorato in Svizzera come operaio in un’impresa, per poi ritararsi a Partinico e dedicarsi, da pensionato, alla campagna.