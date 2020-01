Drammatico incidente sulla strada provinciale 21 tristemente nota da quando è stata usata come strada alternativa per i mezzi pesanti a causa della chiusura del viadotto Cannatello. Nonostante l’arteria non sia più in quel percorso alternativo resta una strada molto pericolosa.

La tragedia si è consumata nella serata di ieri quando, per cause ancora da accertare, il conducente di una Ford ha perso il controllo dell’auto che è finita fuoristrada. Ad accorgersi dell’incidente dopo che era avvenuto sono stati alcuni passanti che hanno notato i fari accessi dell’auto fuori dalla sede stradale ed hanno chiamato i soccorsi.

Al loro arrivo i soccorritori hanno dovuto constatare che per Nicolò Passalacqua di 82 anni originario di di Catenanuova in provincia di Enna non c’era più nulla da fare.

L’uomo era di ritorno verso casa e viaggiava con un amico di 73 anni, che è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato trasportato in ospedale.

L’auto di Passalacqua, dopo che il conducente ne aveva perso il controllo è finita in un terrapieno. L’incidente sembra sia avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri pomeriggio lungo la strada che da Agira porta verso l’autostrada A 19 Palermo Catania ma l’allarme è scattato solo in serata.