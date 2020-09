Lo ha comunicato l'ASP di Enna

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna sta cercando i passeggeri che l’11 settembre scorso hanno viaggiato a bordo di un bus della SAIS, partito dalla stazione di Palermo e diretto ad Enna Bassa. Si tratta della corsa delle 17.30, con arrivo alle 19.05.

Una turista spagnola, infatti, è risultata positiva al coronavirus. Di conseguenza, tutti coloro che hanno viaggiato in quella data devono mettersi in contatto al più presto via mail a questi indirizzi: dipartimentoprevenzione@asp.enna.it o covid19@asp.enna.it.

Nel dettaglio, la turista era arrivata a Palermo l’11 settembre con il volo Ryanair FR 4674 Malaga – Milano Bergamo delle 7.05 e con il volo Ryanair FR 9195 Milano Bergamo – Palermo delle 13.45.

Poi si è spostata ad Enna, viaggiando prima a bordo di un pullman della compagnia Prestia e Comandé delle 16 dall’aeroporto Falcone – Borsellino a Palermo e poi dalla stazione a Enna con la compagnia Sais.

La turista è stata messa in isolamento obbligatorio, dopo essere risultata positiva al test sierologico e domani, sabato 15 settembre, sarà sottoposta al tampone rino – farinego.

Sono state messe in quarantena anche altri suoi contatti stretti con cui ha viaggiato. L’Asp di Enna ha segnalato il caso di positività agli organi sanitari competenti, alla compagnia aerea Ryan Air e alle società di trasporti Prestia e Comandé e Sais.