Il Carnevale di Acireale è considerato, per definizione, il “più bel Carnevale di Sicilia” e il terzo d’Italia, uno dei più antichi dell’Isola, e si svolge, ogni anno, tra le caratteristiche sfilate dei carri allegorici ed infiorati.

Dal 1594 ai nostri giorni lo spettacolo dei maestosi carri allegorico-grotteschi di cartapesta, ricco di effetti speciali che si chiamano arte e creatività continua a stupire dimostrandosi sempre al passo con i tempi.

Se il cuore artistico del Carnevale acese è, infatti, costituito da elementi semplici quali carta, acqua, argilla, gesso, colla e pittura, l’intera macchina organizzativa ha una regia altamente contemporanea grazie anche al grande supporto del Comune di Acireale e della Regione Siciliana che da sempre sostengono fattivamente la manifestazione.

Ne risulta uno dei momenti di maggiore spensieratezza che ci si possa concedere a patto che si abbia voglia di indossare il più bel sorriso a disposizione ed immergersi in un bagno di folla che rappresenta una delle più antiche ricette di buonumore che il territorio siciliano possa offrire.

Tra maschere, coriandoli, luci, fiori, musica e, soprattutto, l’ entusiasmo contagioso dei partecipanti ci si inoltra tra le vie e piazze del centro storico di Acireale, cornice ideale dello spettacolo itinerante che raggiunge il clou con le sfilate dei carri, attraverso i quali gli artigiani acesi danno prova della propria arguzia e creativa in una gara di fantasia e abilità all’ultimo coriandolo.

Oltre alla tradizionale sfilata dei carri allegorici tradizionali con pupazzi realizzati in cartapesta, tra le attrazioni che rendono unico questo Carnevale vi è prevede la “cassariata”, ovvero la sfilata delle carrozze trainate da cavalli, i mini carri, lilliput, riservati ai bambini e la sfilata dei carri infiorati, nella tradizione siciliana, decorati da sculture realizzate con fiori. Una manifestazione incredibilmente suggestiva, che attrae visitatori dall’Italia e dall’estero.

Di seguito, il programma