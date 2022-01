100 Montaditos e Blogsicilia lanciano una promozione per il mese di gennaio. A tutti i nostri lettori è dedicata una super offerta. Un montaditos in omaggio per ogni dieci euro di spesa nella Cerveceria di Piazza Fonderia a Palermo. Come fare per aderire a questa promozione? Basta collegarsi al link di questo indirizzo per ottenere tutte le informazioni necessarie per ottenere il coupon di sconto. Altro metodo è inviare un messaggio whatsapp al numero 3515881807 inserendo il codice “Blogsicilia 22” o in alternativa recandosi direttamente in Cerveceria, comunicando sempre il codice relativo alla nostra testata.

1oo Montaditos è sbarcato a Palermo nel 2018. Da quattro anni nella nostra città si possono gustare la tapas più famose del mondo. E il numero 100 non è messo mica a caso. Sono infatti 100 i montaditos da gustare, per tutti i gusti e con tutti i sapori. I montaditos sono una delle più antiche tradizioni dello street food spagnolo.

100 Montaditos, le tapas spagnole nel centro storico di Palermo

Le tapas indicano il nome generico con cui vengono indicati gli spuntini che vengono serviti in Spagna per accompagnare i drink. Tapas deriva dal termine spagnolo “tappare” o coprire. La tradizione risale alla corte spagnola del XVIII secolo. Sul bicchiere da servire ai sovrani spagnoli veniva posta una fettina di prosciutto per evitare che il liquido venisse sporcato da polvere o insetti. Da quell’usanza nacquero le tapas. Per i giovani spagnoli è un cult. Infatti, andare in giro per locali, si dice “ir de tapeo”….

La leggendaria storia delle tapas e del montadito

Ma cos’è il montadito? Lo possiamo definire l’evoluzione naturale della “tapa”. Da semplice tartina è diventato un panino, un bocconcino da guarnire e servire con ogni ben di Dio. Il montadito è diventato un must tra i ragazzi spagnoli. 100 Montaditos è il franchising diventato l’ambasciatore mondiale di questa tradizione “castillana”.

Anche a Palermo è arrivato “100 Montaditos”, con il suo incredibile menù ricco di sapori e bontà. Pensate che anche il montaditos più semplice è già un piccolo capolavoro: è farcito con il leggendario jamon Serrano (il prosciutto crudo tipico della gastronomia spagnola) e un filo d’olio. Ci sono montaditos per tutti i gusti, farciti con polpette, hambuger, con la tortilla di patate o il baccalà in pastella, tanto caro alla cucina spagnola.

Per conoscere i segreti e i pregi della “movida” e dell’ir de tapeo spagnolo c’è un solo nome e un solo indirizzo. 100 Montaditos è a Palermo a Piazza Fonderia, vicino alla Cala. Per tutti gli amanti di questa cultura gastronomica, gennaio è il mese delle tentazioni. Con la promozione in corso è possibile ricevere un montaditos omaggio ogni 10 euro di spesa, semplicemente inviando un messaggio whatsapp con il codice sconto “blogsicilia22”. Buone tapas a tutti!