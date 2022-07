In classifica anche L'Orso in Teglia di Messina

Il Panificio Graziano di Palermo conquista un posto nella nuova edizione di “50 Top Pizza” Migliore Pizza in Viaggio, che premia le pizze al taglio e da asporto d’Italia. Gli esperti di “50 Top” hanno girato il Paese alla ricerca dei pizzaioli e dei locali migliori.

50 Top Pizza premia il Panificio Graziano

La guida 50 Top Pizza nasce del lavoro degli ispettori che, come da princìpi delle diverse guide targate “50 Top“, hanno esaminato con attenzione – e in forma anonima – un alto numero di pizzerie, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia. Il tutto ponendo una particolare attenzione su aspetti quali: qualità delle materie prime, ambiente, pulizia e cura dei dettagli.

A livello nazionale, sul gradino più alto del podio c’è Pizzarium di Gabriele Bonci, premiato per il terzo anno consecutivo per la Migliore Pizza in Viaggio (da taglio e asporto) d’Italia. Secondo posto per l’Antico Forno Roscioli, con Pierlugi Roscioli al comando della storica insegna familiare., Terzo posto per Lievito Pizza, Pane del giovane Francesco Arnesano.

A tenere alti i colori della Sicilia, ci pensano il Panificio Graziano di Palermo (45esima posizione), storica insegna del capoluogo, e L’Orso in Teglia di Messina (47esima posizione).

“Un pezzo di storia del quartiere Libertà”

Gli esperti di “50 Top Pizza”, a proposito del Panificio Graziano, scrivono: “Un pezzo di storia del quartiere Libertà questo affollato panificio che da più di cinquant’anni sforna soffici pizzette e fragranti pizze in teglia, su tutte optate pe la rustica o il tradizionale sfincione, pizza palermitana a base di salsa di pomodoro, cipolla, acciuga, mollica di pane e caciocavallo. Al banco una invitante selezione di primi della tradizione: timballetti di pasta al forno, bucatini alle sarde, gattò di patate. Non c’è servizio, si consuma il proprio pasto su dei semplici tavolini alti, quando si trova posto! Prima di andare via non dimenticate di acquistare la merenda, tra i tanti prodotti da forno, lodiamo le sfogline“.

La classifica completa