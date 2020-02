A Castelvetrano torna la terza edizione di “Drink – Experience Event Sicilia”

Manca poco più di un mese alla terza edizione di “Drink – Experience Event Sicilia” e già a Castelvetrano, in provincia di Trapani, si scaldano i motori. L’evento, dedicato interamente all’affascinante mondo del beverage, si svolgerà il 9 e 10 marzo all’Area 14, in via Caduti di Nassiriya a Castelvetrano.

Non solo beverage comunque. La manifestazione vedrà, infatti, anche la presenza di alcuni protagonisti del food affiancare gli esperti di Mixology per valorizzare il territorio e le sue materie prime di qualità, trattate sapientemente con passione, competenza e costante ricerca.

L’evento è ideato e organizzato dalla NG Soluzioni di bar catering in collaborazione con diverse scuole bartending e associazioni siciliane del settore.

“Il nostro obiettivo – spiega Gianluca Nardone, organizzatore della manifestazione e bartender – è di mettere in luce le eccellenze del territorio e promulgarle attraverso l’arte del bere, puntando sulla qualità delle materie prime. La nostra missione è creare un evento dedicato al mondo dei drink e dei prodotti lisci di qualità, che coniughi passato e presente, mettendo in luce anche talenti, professionalità e aziende”.

All’interno dell’Area 14 si potranno degustare non solo i classici lisci, ma anche interessanti drink per approfondire le ultime tendenze e innovazioni in materia, apprendendo il nuovo linguaggio del Mixologist, e per diffondere la cultura del “bere meglio” grazie alla presentazione delle materie prime e degli strumenti utilizzati per la realizzazione di cocktail d’autore.

Tutti questi elementi si fonderanno con eleganza in un unicum in cui di arte, estro e ricercatezza saranno le parole chiave.

Presenti alla kermesse anche attenti miscelatori, abili nel saper riconoscere al palato le proprietà organolettiche degli ingredienti utilizzati grazie all’esperienza maturata negli anni all’interno di locali esclusivi, grandi alberghi, american o lounge bar. Non mancheranno poi aziende, esperti del settore e giornalisti. Diverse saranno anche le aree tematiche, come già avvenuto nelle edizioni precedenti, suddivise in incontri e seminari formativi. Spazio anche a degustazioni e masterclass con la finalità di presentare le aziende agli addetti ai lavori all’interno di appositi spazi dedicati.

In particolare l’area espositiva offrirà una panoramica su: Area Prodotti e brand, Area Made in Sicily, Area Masterclass, Area Seminari e Area Shop.

