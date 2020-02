Al SanLorenzo Mercato il "coppo" sarà il protagonista del prossimo fine settimana

Sarà il coppo, simbolo per antonomasia del cibo da strada, comodo contenitore di bontà, espressione di una tradizione che affonda le proprie radici nella storia popolare siciliana, l’assoluto protagonista del nuovo fine settimana di gusto di Sanlorenzo Mercato.

E’ di nuovo tempo di “Coppo Fest”. A partire da venerdì 7 febbraio – dalle 19.00 alle 23.00- e per l’intero weekend, sia a pranzo che a cena -dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.00- , l’odore di frittura pervaderà tutte le botteghe del mercato declinato in gustose ricette di ogni tipo, ma tutte accomunate dal celebre “involucro di carta” che avvolge i sapori più genuini della nostra terra, mantenendone intatta la croccantezza.

Gli appassionati avranno “fritto per i propri denti” – è proprio il caso di dire- e potranno scegliere il proprio coppo preferito tra grandi classici e appetitose novità, con la speciale combo Coppo+ birra o bibita (0.30cl) al costo di 6€.

Ogni bottega proporrà una ricetta già presente in menù o una creata appositamente per l’evento. Posto d’onore verrà riservato alla Friggitoria con una postazione esterna che proporrà il classico panelle e crocchè, ma anche una speciale polpetta fritta di patate, tonno e capperi, oltre al coppo di sfincette dolci. E così via lungo tutto il mercato con il coppo di salumi e formaggi siciliani della Salumeria passando per il coppo di pesciolini fritti della Pescheria, il coppo di salsiccia di maiale arrosto della Carnezzeria e la versione inedita del Pastificio, con il suo coppo di cappelletti fritti al prosciutto crudo con fonduta di formaggio. Mentre in Ortofrutta, arriva lo speciale coppo vegetariano con un mix di polpette di verdure trattate con golosi mix di spezie, anche gluten free.

Ad allietare gli avventori del Mercato gli appuntamenti musicali della settimana:

Giovedì 6 febbraio, dalle ore 21.30 – TRE TERZI LIVE SHOW – (ingresso gratuito con prima consumazione da bere obbligatoria) – Tornano sul palco del Mercato i Tre Terzi, band che ha conquistato tutta Italia, calcando palchi prestigiosi come l’Ariston di Sanremo.

Venerdì 7 febbraio, dalle ore 22 – DUETTO D’AUTORE – (ingresso gratuito con prima consumazione da bere obbligatoria) – Due voci d’eccezione per un venerdì sera a base dei più grandi successi italiani e internazionali: il 7 febbraio si apre il primo appuntamento di “duetto d’autore”, format innovativo ideato da Ignazio Lucchese che vedrà alternarsi sul palco di Sanlorenzo Mercato due leader band con il rispettivo repertorio, in un confronto musicale di grande respiro. Una formazione speciale che vede sul palco la cantante Sara Lanza, già apprezzata voce della tribute band Effetto Mina e il cantante Ignazio Lucchese, voce dei Qpga, tribute band di Claudio Baglioni. I due artisti per l’occasione sono accompagnati dal pianoforte del Maestro Antonio Furceri.

Sabato 8 febbraio, dalle ore 22.00 – NOTANOVA LIVE SHOW – (prenotazione tavoli al numero 3394632760) – Flavia Zuccaro (voce), Gabriele Miceli (chitarra elettrica), Claudia Pizzurro (basso), Manuel Rubino (batteria), insieme i Notanova, a partire dalle 22 ripercorrono alcuni dei più grandi successi pop nazionali e internazionali per due ore di musica tutte da vivere.

Domenica 9 febbraio, dalle 17.00 – CIRCUS LAB (ingresso gratuito) – Torna al Mercato Circus lab, il ciclo di laboratori circensi destinati ai più piccoli, dal carattere ludico-pedagogico a cura del Circ’Opificio.

A partire dalle ore 17 il laboratorio di circo ludico-pedagogico destinato ai bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni (prenotazione sul posto secondo l’ordine di arrivo, per turni progressivi di circa 30 minuti ciascuno).