Mercoledì 12 febbraio torna a SanLorenzo Mercato il Wine Factor,

Il prossimo mercoledì 12 febbraio torna a SanLorenzo Mercato la quinta puntata di Wine Factor, il talent per appassionati di vino che coinvolge alcune delle cantine più prestigiose di Sicilia.

Dalle 20.30 la Vineria del Mercato si apre per un nuovo appuntamento che vede alla conduzione per il secondo anno consecutivo la giornalista e prima Executive Wine Master in Sicilia, Maria Antonietta Pioppo insieme ad ospiti di prestigio da tutto il mondo del vino siciliano.

Per la quinta puntata i cinque concorrenti si sfideranno sul vitigno Syrah, rappresentato da due diverse cantine, ciascuna con due diverse etichette da scoprire e degustare. Da un lato Curto, azienda vitivinicola che opera per la maggior parte nel territorio di Ispica e vanta vigneti nell’area più vocata alla coltivazione dell’Eloro DOC, terra di origine del Nero d’Avola, dall’altro Mandrarossa, cantina nata nel territorio di Menfi nel 1999 dopo oltre 20 anni di intensi studi sui terroir i cui vini sono frutto di una continua ricerca e sperimentazione verso l’innovazione.

Un modo per coniugare la divulgazione sul bere consapevole con il racconto di cantine ed etichette che rendono grande il settore vitivinicolo siciliano e rappresentano l’eccellenza del territorio regionale in tutto il mondo.

Il calendario degli altri appuntamenti prevede, infatti, tra gli ospiti le cantine Gorghi Tondi e Fondo Antico il 4 marzo, Cusumano e Nicosia l’11 marzo, Marino Abate il 25 marzo, Tenute Orestiadi e Donnafugata per la finale dell’8 aprile.

Ad ogni incontro, come già avvenuto nei precedenti, cinque concorrenti si sfideranno in quiz sul mondo del vino, semplici prove di servizio e stuzzicanti test d’assaggio, per tentare di aggiudicarsi oltre 50 litri di vino, oltre a premi prestigiosi come bottiglie da collezione ed esperienze enoturistiche.

In contemporanea il pubblico può partecipare all’evento con uno speciale ticket aperitivo da 7 euro che consente di assistere all’incontro, interagire con i protagonisti e assaggiare tutti i vini in degustazione accompagnandoli con stuzzichini dalle botteghe del Mercato.