L'iniziativa enogastronomica

Palermo come Monaco di Baviera: venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre, a partire dalle 19, a Sanlorenzo si celebra il mese di ottobre con quattro postazioni straordinarie con birra alla spina, che saranno appositamente allestite nel porticato esterno del Mercato.

In ognuna di queste, altrettanti produttori saranno presenti per spiegare e presentare le proprie birre artigianali, disponibili per l’occasione a un prezzo speciale.

Birre al fico d’india, aromatizzate con scorze di arancia o mandarino, al nerello mascalese, con i grani antichi siciliani: sono solo alcune delle birre artigianali, rigorosamente siciliane, che per l’intero weekend si potranno acquistare con un apposito ticket degustazione del valore di 10 euro, con 4 assaggi e una degustazione in omaggio. Spazio anche alla birra gluten free con il birrificio 24 Baroni specializzato nella realizzazione di birra senza glutine.

Potrete discutere direttamente con i birrai di Birrificio dell’Etna di Catania, Chinaschi di Salemi, Birrificio 24 Baroni di Nicosia, Birra Kimiya di Palermo.

Ad accompagnare le birre due golosità tra le più amate del Mercato: gli hot dog di Unto e lo stinco di maiale della carnezzeria di Sanlorenzo, entrambi per l’occasione ad un prezzo speciale.

E ad arricchire l’evento ci sarà la musica live, da venerdì a domenica, a partire dalle 22.

Si comincia venerdì 18 ottobre alle 22 con i Tre Terzi, band che ha conquistato tutta Italia, calcando palchi prestigiosi come l’Ariston di Sanremo.

Nati a Palermo nel 2009, oggi vedono in formazione Claudio Terzo (voce e chitarre), Ferdinando Moncada (chitarre) e Diego Tarantino (basso), con la collaborazione di Emanuele Rinella e Ferdinando Piccoli (batteria).

Tanti i concerti in Sicilia e nel resto d’Italia, molti dei quali occasione per condividere il palco con artisti del calibro di Niccolò Fabi, Alberto Fortis, Lello Analfino, Giuseppe Milici, Gareth Brown e Red Ronnie. Hanno partecipato alle finali “Fiat Music Tour” al Teatro Ariston di Sanremo e alle selezioni per il Concertone del Primo Maggio 2018 di Roma e hanno presentato il loro primo disco, dal titolo “Tre Terzi” (2014), registrato e mixato da Riccardo Piparo presso LAB MUSIC, al Circolo degli artisti di Roma e con un concerto sold out al Teatro Golden di Palermo. Nel 2018 è uscito il secondo disco “Andata e Ritorno”, accompagnato dai videoclip dei brani “Chi ci salverà” e “Andata e ritorno”.

Sabato 19 ottobre è la volta degli Irish Quartet, la band più acclamata di musica irlandese della Sicilia. Dalle ore 22 il pubblico del Mercato si ritrova catapultato d’improvviso nel cuore dell’Irlanda più vera.

In scaletta si alternano reels, jigs, hornpipes, polkas, slides e slow airs, stratspheys, highland, vals, march. Un concerto intenso, ora da ballare su ritmi incalzanti, ora da ascoltare con le ballate lente, ma altrettanto coinvolgenti.

L’Irish Quartet nasce nel novembre 2012 ed è composto da Antonio Putzu (whistle e flauti di canna), ideatore e fondatore della band, Raffaele Pullara (violino e mandolino), Lorenzo Profita (fisarmonica), Sara Romano (chitarra e voce).

L’Oktoberfest del Mercato si chiude domenica 20 ottobre sulle note d’Irlanda dei The Cliffs. A partire dalle 22 Sanlorenzo si trasforma in una locanda medievale, con uno spettacolo d’arte, recitazione e musica. In scaletta canti popolari, reels e jigs, per un repertorio che affonda nella tradizione irlandese e ne ricrea perfettamente le atmosfere.

Il gruppo nasce nel 2000 dalla passione per la musica celtica di Maura Aresu e, dopo tante esperienze musicali, nel 2009 nasce la formazione attuale che in pochi anni riscuote enorme successo in Sicilia e anche al Nord Italia. Fra le esperienze più significative, il “Triskelia festival 2012”, a Scicli (RG), come gruppo spalla dei Modena City Ramblers. Questa occasione porta loro più visibilità e vengono richiamati ad aprire altri concerti dei MCR in Sicilia e fuori.

L’ingresso a tutti gli eventi musicali è libero con prima consumazione da bere obbligatoria

GLI ALTRI EVENTI DELLA SETTIMANA:

Giovedì 17 ottobre – GROOVYKIND LIVE SHOW – (ingresso gratuito con prima consumazione da bere obbligatoria) – Un giovedì dalle sonorità beat e rock degli intramontabili anni ’50 e ’60 quello che si apre alle 22 con i GroovyKind.

La band fa rivivere la British Invasion e la Beat Generation proponendo un genere ribattezzato Beat’n’Roll. Una passione quella per quegli anni insita già nel loro nome, ispirato ad una canzone dei The Mindbenders dal titolo “A Groovy Kind of Love”.

Nei loro concerti spiccano cover di band come Beatles, Stones, Who, Kinks e Beach Boys, ma anche dei meno conosciuti Herman’s Hermits, Hollies, Zombies, Troggs, Turtles, senza però trascurare il Rock ‘n’ Roll di Elvis, Chuck Berry, Everly Brothers, Gene Vincent o gruppi beat italiani come I Corvi, Equipe 84, Rokes, Battisti.

Il progetto GroovyKind nasce nel 2014 da un’idea di Antonio Biondo ed Emanuele Gambino “Seeker”. Dopo qualche mese entra a far parte della band il chitarrista Sixties Lele Gualdani. Antonio Biondo viene dall’esperienza come cantante e percussionista nei Fiuel e Made Indoor, mentre Emanuele Gambino ha cantato, suonato e scritto canzoni per Staves, Olden e Le Meccaniche di Lagrange. I due, inoltre, hanno dato vita a una cover band che prendeva il nome di Magic Pie, la prima cover band siciliana degli Oasis.

Venerdì 18 ottobre, dalle ore 17 – IL LABORATORIO DEI PICCOLI CON LA SIGNORA MARTORANA – Per il ciclo di appuntamenti d’autunno dedicati ai più piccoli, dalle 17 alle 19 l’area bimbi del Mercato ospita “La Signora Martorana”, laboratorio di manipolazione e pittura per la realizzazione della frutta martorana.

Insieme alle animatrici dell’associazione Ambarabà i bambini (dai 3 anni in su) potranno cimentarsi nella creazione del dolce tipico dei defunti partendo dall’impasto passando per la creazione della forma e la sua colorazione (costo € 10 a bambino).