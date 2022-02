Un piatto tradizionale diventa gourmet

Gli spaghetti aglio e olio sono una delle ricette più semplici e gustose della cucina italiana. E’ un piatto che nasce nel Sud Italia, dove l’olio d’oliva, l’aglio e il peperoncino sono due ingredienti diffusissimi. Questa pasta sembra originaria di Napoli. Con aglio e olio non si cucinavano soltanto gli spaghetti ma anche le linguine e i vermicelli. Non a caso, i vermicelli alla borbonica sono la ricetta parallela a quella tradizionale. In quella versione che prende il nome dal casato dei Borbone che regnarono sulle Due Sicilia, oltre all’aglio e all’olio è prevista una dose generosa di prezzemolo tritato. Gli spaghetti aglio e olio hanno ora una versione gourmet, che porta la firma di uno degli chef più amati d’Italia: il giudice di Masterchef, Antonino Cannavacciuolo. Il segreto delle ricetta ideata da Cannavacciuolo è una pomata a base d’aglio, che serve per amalgamare gli spaghetti e renderli cremosi.

Gli ingredienti per gli spaghetti aglio e olio alla Cannavacciuolo

500 gr di Spaghetti

3 spicchi di aglio

latte

peperoncino

prezzemolo

due tuorli di uovo

sale

pane

Come preparare la ricetta di Cannavacciuolo

Come ottenere la pomata d’aglio . Aggiungete due spicchi di aglio in 100 gr di latte e fatelo riposare tutta la notte. Nello stesso latte si fa bollire l’aglio e una volta cotto ( non deve diventare poltiglia) si sciacqua sotto l’acqua corrente. Una volta lavato, si frullano gli spicchi d’aglio tanto da farli diventare pomata. Importante, bisogna togliere l’anima dell’aglio: quindi dividiamo in due l’aglio e togliamo la parte interna.

. Aggiungete due spicchi di aglio in 100 gr di latte e fatelo riposare tutta la notte. Nello stesso latte si fa bollire l’aglio e una volta cotto ( non deve diventare poltiglia) si sciacqua sotto l’acqua corrente. Una volta lavato, si frullano gli spicchi d’aglio tanto da farli diventare pomata. Importante, bisogna togliere l’anima dell’aglio: quindi dividiamo in due l’aglio e togliamo la parte interna. Come preparare la crema inglese . In una ciotola si mettono due tuorli di uovo e si sbattono e intanto si mette in un pentolino il latte a bollire. Una volta sbattuto bene l’uovo, si inserisce il latte caldo e si continua a sbattere fino a quando si otterrà una crema, “una crema inglese”.

. In una ciotola si mettono due tuorli di uovo e si sbattono e intanto si mette in un pentolino il latte a bollire. Una volta sbattuto bene l’uovo, si inserisce il latte caldo e si continua a sbattere fino a quando si otterrà una crema, “una crema inglese”. Come preparare gli spaghetti aglio olio e peperoncino . In una padella si mette dell’olio, uno spicchio d’aglio ( sempre privato dell’anima, quindi spaccato in due) prezzemolo e peperoncino a piacere. Intanto mettiamo in una pentola l’acqua a bollire per la pasta.

. In una padella si mette dell’olio, uno spicchio d’aglio ( sempre privato dell’anima, quindi spaccato in due) prezzemolo e peperoncino a piacere. Intanto mettiamo in una pentola l’acqua a bollire per la pasta. La crema . Quando la pomata di aglio e la crema inglese sono pronte mischiamo tutto e creiamo un unico composto. Si può anche aggiungere della panna da cucina.

. Quando la pomata di aglio e la crema inglese sono pronte mischiamo tutto e creiamo un unico composto. Si può anche aggiungere della panna da cucina. La pasta . Quando la pasta è al dente, togliete e amalgamate il tutto nella padella con l’olio l’aglio e il peperoncino ( il ciuffo di prezzemolo lo avrete tolto una volta appassito). Aggiungete la crema nella pasta e amalgamate: se invece vi piace meno saporito, potrete formare un letto con la crema e adagiare sopra gli spaghetti.

. Quando la pasta è al dente, togliete e amalgamate il tutto nella padella con l’olio l’aglio e il peperoncino ( il ciuffo di prezzemolo lo avrete tolto una volta appassito). Aggiungete la crema nella pasta e amalgamate: se invece vi piace meno saporito, potrete formare un letto con la crema e adagiare sopra gli spaghetti. Un tocco croccante a piacere. Per rendere più croccante il piatto potrete spezzettare del pane e infornarlo “spolverandolo” sul piatto, tanto da rendere tutto più crispy.