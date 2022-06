La buona Sicilia da bere e assaggiare

Si chiama Bevisiciliano.it ed è lo scrigno dei sapori della nostra terra. E’ un portale dedicato a chi ama bere il made in Sicily e strizza l’occhio anche alle produzioni di eccellenza dolciarie della Sicilia. Abbiamo parlato di scrigno, perché il concetto di bere in Sicilia non si limita soltanto alle eccellenti produzioni vitivinicole del nostro territorio o alle fantastiche birre artigianali che hanno preso sempre più piede, grazie al talento di una nuova generazione di brewers. Bere siciliano diventa così un percorso culturale e non soltanto di consumo: pensate ai meravigliosi frutti che la natura mediterranea ci offre, e tra questi come non citare il latte di mandorla, simbolo “epico” del nostro agroalimentare, elevato quasi al rango di nettare degli dei.

Bevisiciliano, lo scrigno dei sorsi di Sicilia

Bevisiciliano.it è tutto questo e anche di più. Nella vetrina virtuale trovano spazio le migliori produzioni di amari e liquori siciliani e i soft drinks, le tanto amate bibite gassate, realizzate con i migliori frutti della nostra terra. “Bevisiciliano.it – spiega Emanuele Patanè , CEO della neonata impresa – è il primo market place che si occupa a tutto tondo di ciò che rappresenta il settore beverage in Sicilia. Vini di assoluta qualità, birre, succhi di frutta e prodotti tipici della Sicilia”.“E’ una sfida – continua Patanè – per portare in tutta Italia i profumi e i sapori della nostra terra”.

“Si compra solo quello che serve, senza sprechi, senza eccessi”

Rispetto ad altre iniziative, Bevisiciliano.it è stato studiato per essere a fianco del consumatore. “Si può ordinare semplicemente una bottiglia di vino o di birra – racconta Patanè – e nessuno è vincolato a fare acquisti superiori alle proprie necessità. Di solito, è abitudine vendere a blocchi. Il cliente è costretto a comprare intere confezioni, come una cassa da sei bottiglie di vino o una confezione multipla di birre. Grazie al nostro sistema logistico, su Bevisiciliano.it i clienti comprano soltanto quello di cui hanno bisogno. Anzi, soltanto quello che desiderano. Riusciamo a fare questo perché gestiamo direttamente un magazzino e non siamo semplicemente una piattaforma di mediazione virtuale”.

Bevisiciliano al servizio del settore Horeca

Il market place non si rivolge soltanto ai singoli consumatori e alle famiglie. “Il nostro progetto è al servizio del settore Ho.re.ca – spiega Patanè – perchè vogliamo offrire un servizio ad alto valore aggiunto a chi si occupa di ristorazione e ospitalità”. Per questo specifico segmento di mercato – ristoranti, pizzerie e B&B – Bevisiciliano diventa un vero e proprio fornitore unico: “possono scegliere ciò che desiderano e avere unica consegna perché gestiamo tutto noi”, spiega Patanè. Per questo settore, inoltre, sono stati pensati dei listini dedicati.

Bevisiciliano è veramente tutto made in Sicily

Altra caratteristica di bevisiciliano.it è la tracciabilità assoluta dei prodotti. “Sulla nostra vetrina virtuale trovate soltanto prodotti veramente siciliani. E’ una scelta di principio. La Sicilia è una terra ad altissima vocazione naturalistica e il suo agroalimentare è un patrimonio da tutelare. Per questo abbiamo deciso di sostenere soltanto chi produce realmente in Sicilia, non prendendo in considerazione chi considera il made in Sicily soltanto un marchio per fare business”.