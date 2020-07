“Blues & Wine Soul Festival”, degustazioni e musica in giro per la Sicilia

21/07/2020

Fervono i preparativi per la diciottesima edizione del “Blues & Wine Soul Festival”, il circuito delle speciali “Cene di Gala” nei posti più suggestivi della Sicilia, con grandi degustazioni ed “assaggi” di musica internazionale. Già nell’aprile scorso, nonostante l’emergenza sanitaria globale, il Blues & Wine aveva annunciato che sarebbe andato in onda per la sua XVIII° edizione e cosi si appresta a fare dal prossimo 30 Luglio, come altre manifestazioni tra cui il Cous Cous Fest e il Divino Festival. Un circuito di “Cene di Gala” (che vedranno ovviamente rispettate le prescrizioni di sicurezza), in cui si potranno degustare quasi ben 60 etichette di alcuni tra i migliori vini italiani, unitamente a grande musica nazionale ed internazionale – tra cui il Flamenco e la Rumba Gitana di Miguel Fernandez e del suo Gruppo – insieme a prelibate pietanze proposte da tanti bravissimi chef isolani, che si alterneranno ai fornelli in ogni appuntamento. <<Nonostante il momento difficilissimo, abbiamo voluto tenere alta l’attenzione sui quattro mondi che fanno parte ogni anno del nostro Festival – dice il Patron e Presidente del Blues & Wine , Joe Castellano – . Musica, Hotelleria, Ristorazione e Cantine, sono infatti gli attori che stanno subendo i danni più duri dalla crisi Covid e che sono strettamente connessi al settore Turismo e Cultura. Il nostro intento è dar voce a tutti gli imprenditori hanno voluto onorarci della loro presenza e della loro collaborazione, certi di realizzare una serie di eventi unici e di altissimo valore. L’essere poi stato incoronato del titolo di “Ambasciatore del brindisi italiano nel mondo”, accanto a dei nomi leggendari del vino italiano, mi imponeva di fare anche quest’anno qualcosa a supporto del settore enologico italiano sperando che presto si torni a potere abbracciare il tantissimo pubblico che ci ha seguito con grande passione in questi 18 anni di Blues & Wine>>. Di seguito riportato il calendario delle tappe, che annovera Terrasini per la prima che si svolgerà al Resort Perla del Golfo il prossimo 30 Luglio, per poi spostarsi alla meravigliosa Scala dei Turchi di Realmonte il 2 Agosto, alle spettacolari terrazze del Madison, dove l’organizzazione ha approntato una prelibata cena a base di pescato siciliano, con tavoli a vista sul mare e sulla marna bianca della Scala di notte. Ancora il territorio agrigentino di scena il 4 Agosto, all’elegante Resort Fontes Episcopi di Aragona, dove si darà spazio all’antica saporita cucina siciliana ed ai nuovi talenti della musica. A seguire, il 5 Agosto, il circuito si sposta al Risto Garden “Ai Grani Antichi” di Siracusa (proprio accanto al celebre Teatro Greco), che anticipa la ormai tappa di Taormina, sche si svolgerà in due serate (6 e 7 Agosto), presso il Metropole Luxury Hotel della perla dello Jonio. A Taormina, nella prima serata spazio a Dj set dalle terrazze del Metropole, insieme a live musicali che accompagneranno anche pillole di Alta Moda italiana, con relative sfilate. Filo conduttore delle serate saranno sempre le degustazioni di tutti i vini delle aziende partner del festival itinerante accompagnate dalle esclusive proposte gastronomiche degli chef del Metropole . Il 7 Agosto, sempre al Metropole, avrà luogo, come di consueto, l’ elegante Cena di Gala, a base di un ricco menù accompagnato dal ritmo del Gitania Group che farà un excursus dal Flamenco alla più travolgente Rumba Gitana . Il 9 Agosto ci si sposta sull’Etna, nei verdi giardini dell’accogliente Grand Hotel Villa Itria di Viagrande . Sarà l’ultimo appuntamento anch’esso accompagnato dai momenti musicali di Miguel Fernandez e della sua band che accompagneranno l’aperitivo e i vini in degustazione. Si chiuderà questo primo momento clou del Festival – il 12 Agosto –, con la tappa al Giardino QUID di Favara, dove la serata sarà allietata dal Soul della vocalist Alessandra Chiarello e del suo quartetto. Cena super di qualità, sempre accompagnata dalla ricca degustazione delle etichette e dai piatti proposti dal resident chef Salvo Failla . A questo primo blocco, altre tappe seguiranno tra fine agosto, settembre ed ottobre, tra Sicilia (varie località), Sardegna (Costa Smeralda) e Lazio (Viterbo), fino ad arrivare poi alla cena conclusiva dei XIV° Blues & Wine Awards, che quest’anno si svolgerà il 12 Dicembre, presso lo storico Grand Hotel delle Palme di Palermo, prossimo alla riapertura in chiave super lusso. Ampio e di qualità il parterre delle aziende, che spazia dall’ Alto Adige alla Sicilia, passando per Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata che saranno rappresentate da prestigiose che fanno parte della migliore tradizione enologica italiana, di cui, di seguito, riportiamo l’elenco. Un trionfo di grandi vini, dunque, in cui saranno protagonisti i vitigni Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Grigio, Cortese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Moscato (in tante diverse tipologie), Nebbiolo, Montepulciano d’Abruzzo, Pecorino, Cococciola, Aglianico del Vulture, Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Nocera, Nero di Corinto, Malvasia delle Lipari, Grillo, Catarratto, Insolia, Carricante, Coda di Volpe, Minnella, Perricone, Alicante interpretati dalle cantine che saranno presenti alla kermesse itinerante. Di seguito l'elenco delle cantine partecipanti ARUNDA VIVALDI (Alto Adige) FERRARI (Trentino) BISOL (Veneto) MAELI WINE (Veneto) SOLDATI LA SCOLCA (Piemonte) CUVAGE (Piemonte) RICOSSA (Piemonte) ACQUESI (Piemonte) MINE WINE GAVI (Piemonte) CA'D'GAL (Piemonte) QUADRA FRANCIACORTA (Lombardia) PODERI dal NESPOLI (E.Romagna) CANTINE FELSINA (Toscana) MARCHESI DE' CORDANO (Abruzzo) CODICI MASSERIE (Puglia) ELENA FUCCI (Basilicata) CARLO HAUNER (Sicilia) DUCA di SALAPARUTA (Sicilia) FLORIO (Sicilia) CORVO (Sicilia) BARONE MONTALTO (Sicilia) CANTINA PIETRACAVA (Sicilia) CANTINA AYUNTA (Sicilia) FEUDO PRINCIPE di CORLEONE (Sicilia) FEUDO DISISA (Sicilia) ALESSANDRO di CAMPOREALE (Sicilia) FEUDO MONTONI (Sicilia) TENUTA GATTI (Sicilia)

Di seguito l’elenco delle cantine partecipanti

