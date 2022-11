Un piatto della tradizione natalizia

I broccoli in pastella sono il finger food che amiamo mangiare per le festività natalizia. Anche quest’anno il conto alla rovescia per le giornate più attese dell’anno sta per cominciare. E quindi mettiamoci in marcia per comporre il nostro menù per i giorni del Natale. Prima tappa la Festa dell’Immacolata. Per quella serata che dà il via alle ostilità culinarie, i broccoli in pastella sono un rito, più che una pietanza. Appena tirati fuori dalla padella bollente rivela il loro guscio croccante e il ripieno soffice e morbido, con quella spettacolare nota vegan donata dai broccoli. A Palermo, poi, chiamateli con il loro nome in slang: i vruoccoli a’ pastedda.

Particolare attenzione va dedicata alla preparazione della pastella. Secondo alcune ricette, va usata l’acqua frizzante per ottenere un miglior risultato.

Ecco gli ingredienti per i broccoli in pastella

1 broccolo

500 gr di farina

10 gr di lievito di birra

qb acqua

olio EVO

sale

La ricetta

Il primo passo è pulire il broccolo e tagliarlo in blocchi ben compatti. Lavatelo e scottatelo in acqua salata per circa 15 minuti. Va fatto raffreddare. Adesso è il momento di preparare la pastella. In una ciotola versate la farina, aggiungete un po’ di sale e sminuzzatevi dentro il lievito che andrete ad impastare con un cucchiaio aggiungendo poca acqua fredda per volta. Si deve ottenere un composto morbido, omogeneo e senza grumi. Coprite l’impasto e fatelo lievitare per circa 30 minuti. Mettete sul fuoco un tegamino dai bordi alti con dell’olio per friggere. Ogni singola cimetta di broccolo va intinta nella pastella. Friggeteli uno ad uno, state attenti a non bruciarli. I broccoli devono risultare ben dorati. Le cime di broccolo fritte vanno poggiate su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Serviteli ben caldi.