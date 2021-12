Un dolce semplice a base di farina e patate

Le sfincette dell’Immacolata sono il dolce tipico che non può mancare nella cena della vigilia dell’Immacolata. E’ un piccolo dolce da fare in casa, che ci avvicina alla tradizione del Natale. Le sfincette sono un dolce a base di farina e patate, e vanno preparate con largo anticipo perchè perdano l’olio in eccesso.

Sfincette dell’Immacolata, il dolce della tradizione siciliana

Le sfincette con zucchero e cannella sono il dolce simbolo della festa dell’Immacolata. La vigilia dell’8 dicembre partono le preparazioni per le grandi festività natalizie. Un appuntamento che quest’anno sarà molto sentito, dopo un anno e mezzo di clausura imposta dal covid. Una cena in famiglia, con le giuste precauzioni, è il modo migliore per festeggiare. Ma non fate mancare ai vostri commensali quelle palline fritte. E’ un tocco di dolcezza in più, oggi tanto necessario.

Le sfincette dell’Immacolata vanno preparate sulla falsariga di quelle classiche a base di pastella. In questo caso devono essere aggiunte delle patate lesse, per rendere il dolce più corposo e gustoso. Un piccolo segreto consiste nel prepararle con largo anticipo. Così, le sfincette avranno il tempo per espellere l’olio della frittura in eccesso e saranno pronte per essere guarnite con zucchero e cannella.

Ecco gli ingredienti per le sfincette dell’Immacolata

1 kg di farina 00

500 g di patate lesse

500 ml di acqua

25 g di lievito di birra

un pizzico di sale

zucchero e cannella, per guarnire

La preparazione delle sfincette dell’Immacolata

Le sfincette vanno preparate in questo modo. Il primo passo è lessare le patate. Una volta cotte, le patate vanno pelate e schiacciate con una forchetta. A questo punto si deve setacciare la farina che va unita con le patate. Il composto deve essere mescolato con le mani, con l’obiettivo di farlo diventare omogeneo. Il passo successivo è sciogliere il lievito in un poco di acqua tiepida e unirlo al composto. L’acqua va mescolata a poco a poco cone le mani. Infine si aggiunge ìil sale. Il risultato finale deve essere un impasto denso e appiccicoso che non si stacca dalle mani. L’impasto deve essere lasciato riposare per un’ora, sarà pronto quando il suo volume sarà raddoppiato.

A questo punto le sfincette sono pronte per esser fritte. Con un cucchiaio unto d’olio prendete un po’ d’impasto e versatelo nella padella. Quando la sfincetta sarà dorata da entrambe le parti e galleggia nell’olio toglietela ed adagiatela su un piatto ricoperto dalla carta da cucina. Spolverate con lo zucchero e la cannella in polvere.