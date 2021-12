Una tradizione palermitana

I cardi in pastella sono una ricetta tipica che si prepara la vigilia dell’8 dicembre, la Festa dell’Immacolata. E’ una ricetta tipica della cucina popolare palermitana. E’ un piatto semplice, che si realizza con dei cardi lessati, passati in pastella e poi fritti. Questa pietanza non deve mancare mai nel menù della vigilia dell’8 dicembre, la giornata che dà il via alle festività Natalizie.

Che cosa sono i cardi?

Il cardo è un ortaggio appartenente alla stessa famiglia del carciofo. Con lui ha dei punti in comune sia a livello estetico che nutrizionale. Questo ortaggio viene coltivato già ai tempi dei Romani, cresce in vari tipi di terreno e nelle zone dal clima mite, dove è raccolto da fine settembre ai primi giorni di febbraio.

Il segreto per preparare i cardi in pastella

Preparare i cardi in pastella è semplice. L’unica cosa da fare con attenzione è pulire bene gli ortaggi. I cardi vanno puliti interi allargando le coste per togliere le estremità spinose e i filamenti. Soltanto servendo i cardi, la cena della vigilia della Festa dell’Immacolata sarà perfetta.

Gli ingredienti per i cardi in pastella

6 cardi piccoli (da tagliare in 2)

1 limone

400 farina 00

10 gr lievito di birra fresco (lievito secco: 1 cucchiaino e mezzo)

1 pizzico zucchero

mezzo cucchiaino sale

420 ml circa

olio di semi di arachidi per friggere

Come preparare i cardi in pastella

Allargate leggermente le coste dei cardi ed eliminate i bordi spinosi . Eliminate i filamenti come si fa’ con il sedano o i finocchi. Con il coltello pelate delicatamente la parte inferiore. Lavate i cardi e metteteli in una pentola con acqua fredda, mezzo limone e 1 cucchiaio di farina OO. Portate ad ebollizione, aggiungete il sale e lasciate cuocere per 40 minuti circa.I tempi di cottura possono variare per la grandezza dei cardi. Scolate i cardi, copriteli e lasciateli raffreddare.

Adesso va preparata la pastella. In una ciotola versate la farina setacciata, fate un buco al centro e aggiungete il lievito e un pizzico di zucchero. Misurate l'acqua e versatene un pochino al centro. Lasciate rinvenire il lievito per qualche minuto. Cominciate ad aggiungere l'acqua a filo e mescolate con una frusta fino ad ottenere una pastella densa che cade a nastro. Aggiungete il sale. Lavoratela fino a quando non diventa liscia (senza grumi) Versate la pastella in una ciotola larga, copritela e mettetela a lievitare per 2-3 ore. La pastella dovrà risultare gonfia e con tante bolle in superficie.

Tagliate i cardi in 2 parti. In una padella dal fondo largo versate 2 dita di olio e scaldatelo. Immergete il cardo nella pastella, rotolatevelo con entrambe le mani e adagiatelo nella padella. Friggete i cardi da un lato e dall’altro fino a quando non saranno dorati. Scolateli su della carta assorbente.