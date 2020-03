un ortaggio di stagione ricco di gusto e proprietà

Il sedano rapa, è una varietà particolare di sedano definita “ortaggio da radice” che ha un sapore più delicato e dolce rispetto alle coste di sedano dal gusto più “terroso”.

Come il più noto sedano da costa, anche il sedano rapa ha grandi proprietà benefiche per il nostro organismo come abbiamo già visto con lo zenzero.

In particolare grazie all’alta costituzione di acqua che rappresenta più dell’80% del suo peso, è poco calorico e ricco di sali minerali quali calcio, ferro, magnesio, potassio e iodo. Per questo, svolge un’azione rimineralizzante e diuretica. Il suo aroma intenso si deve per lo più a una sostanza, il limonene, che insieme al selinene ha potere disinfettante. e antisettico. Buona anche la quantità di vitamine antiossidanti in esso contenute che contiene anche le cumarine, sostanze che tonificano il sistema cardiovascolare.

Di questo ortaggio di stagione si è soliti consumare solamente la radice carnosa e bitorzoluta. Una volta eliminata la “scorza” esterna che lo ricopre se ne utilizza la polpa sia cruda che cotta. In insalata andrà crudo tagliato a fette sottili e condito con olio, limone e sale per gustarlo come contorno semplice e saporito. La sua consistenza è a metà strada fra quella della rapa e della carota, anche se un po’ meno croccante. Il sapore, invece, è moto intenso e richiama fortemente il sedano anche se con una nota leggermente meno intensa.

Se lo consumate cotto, potete cucinarlo in padella o al forno ma anche al vapore oppure lessarlo in acqua salata.

In padella semplicemente ripassandolo, tagliato a fette, bastoncini o cubetti, con un fondo di olio, aglio (o cipolla) e sale in modo che rilasci la sua acqua di vegetazione e si ammorbidisca. Potendo essere consumato anche crudo, il grado di “lessatura” di questo ortaggio dipenderà dal vostro gusto. Potrete scegliere di gustarlo con una consistenza più soda e croccante oppure molto cotto, morbido da schiacciare, come le patate lesse, e farne un goloso purè. Per la cottura al vapore, basteranno circa 10/15 minuti, anche qui dipenderà dalla consistenza che volete ottenere.

In base alla consistenza diventerà un ingrediente perfetto da utilizzare per arricchire zuppe, minestroni e vellutate. Potete cuocere il sedano rapa al forno per creare un vero e proprio arrosto di sedano rapa vegetale o, ancora, della golose cotolette di sedano rapa impanate di cui, di seguito, vi proponiamo la semplice e gustosa ricetta ricordandovi che potrete acquistare tutti gli ingredienti per realizzarla sul sito di InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani che ha aderito alle campagne social #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano per consentirvi di ricevere la spesa comodamente a domicilio.

Cotolette di sedano rapa

Ingredienti (per 4 persone)

1 sedano rapa

1 uovo di galline allevate all’aria aperta (facoltativo)

4 cucchiai di farina

latte (vegetale)

8 cucchiai di pane grattugiato

salvia q.b.

formaggio grattugiato q.b. (facoltativo)

sale e pepe q.b.

Innanzitutto pulite bene il sedano rapa eliminando la buccia esterna aiutandovi con il pelapatate o con un coltello. Quindi tagliate il sedano rapa a fette poi lavatele e sbollentate per circa 2 minuti in una pentola d’acqua salata; poi scolate e fate raffreddare. Intanto sbattete l’uovo con il latte in un piatto fondo e in un altro piatto mescolando il pane grattugiato con la farina, qualche cucchiaio di formaggio e la salvia spezzettata. Tamponate le fette di sedano rapa sbollentate con un foglio di carta da cucina poi passatele prima nel mix di uova e latte, sgocciolate bene e passatele nel mix di farina e pane. Adagiate le fette di sedano rapa su di una teglia foderata con carta da forno. Quando avrete impanato tutte le fette infornatele in forno già caldo a 190 °C per 20 minuti ricordandovi di girare le vostre cotolette a metà cottura fino a quando saranno dorate da ambo i lati. A cottura ultimata togliete dal forno e servite le cotolette ben calde accompagnandole con un bel contorno di verdure in insalata o patate.