Quei fiori vanno trattati con cura, perchè sono facilmente deperibili

Una volta raccolti i fiori di zucca vanno consumati in giornata

I fiori di zucca fritti in pastella sono un piatto tipico della cucina romana. Ma ormai è diventato un successo mondiale. I “fiorilli” sono i fiori commestibili delle zucchine, ortaggio tipicamente estive. La raccolta dei fiorilli non è semplice, perchè si rischia di compromettere la produzione di frutti e non si avranno poi zucchine da raccogliere.

I fiorilli sono vanno trattati con molta cura, perchè sono facilmente deperibili. Una volta raccolti, vanno utilizzati possibilmente in giornata. Un ottimo sistema per mantenerli aperti più a lungo è quello di immergerli in un vaso con dell’acqua fresca. Altro metodo per conservarli freschi e fragranti consiste nell’adagiarli su un panno umido, senza schiacciarli troppo e metterli in frigo. Possono essere conservati per mezza giornata.

La ricetta dei fiorilli in pastella alla romana prevede una farcitura con dei tocchetti di mozzarella e dei filetti di alici o acciughe sott’olio.

Gli ingredienti per i fiori di zucca in pastella

10 fiori di zucca

125 gr di mozzarella

10 alici sott’olio

300 gr di farina

15 gr di lievito di birra

300 gr di acqua

sale qb

olio di arachide per friggere qb

La ricetta dei fiori di zucca in pastella

Prelevate un bicchiere di acqua dai 300 gr della dose iniziale e scioglieteci dentro il lievito di birra. Preparate la pastella lievitata versando la farina in una ciotola, quindi aggiungete il bicchiere di acqua in cui avete sciolto il lievito. Continuate progressivamente ad aggiungere altra acqua, mescolando via via con una frusta fino ad ottenere un impasto non troppo denso, ma neanche troppo liquido. Aggiungete tre pizzichi di sale. Lasciate riposare la pastella in frigorifero coperta da una pellicola per almeno 60 minuti.

Nel frattempo lavate i fiori di zucca delicatamente. Privateli del pistillo al loro interno ed eliminate i gambi. Asciugateli con cura. Tagliate la mozzarella a pezzetti non troppo piccoli. Prendete un fiore alla volta e farcitelo con un pezzetto di mozzarella e un alice sott’olio. Proseguite in questo modo fino a farcire tutti fiori.

Quando avrete finito mettete a scaldare in un tegame d’acciaio dai bordi alti abbondante olio di semi di arachide. Quando l’olio avrà raggiunto la giusta temperatura (circa 180/190°), riprendete la pastella dal frigorifero. Più fredda è la pastella, più sarà croccante la frittura. Immergete il primo fiore di zucca nella pastella. Giratelo per bene, aiutandovi con un cucchiaio e una forchetta, fino a che non ne sarà completamente ricoperto. Immergete il fiore di zucca direttamente nel tegame con l’olio.

Non ne friggete troppi alla volta per non far scendere la temperatura dell’olio e rischiare di bollirli invece che di friggerli. Girate i fiori un paio di volte togliendoli dal fuoco quando saranno sufficientemente dorati su tutti i lati, ci vorranno un paio di minuti al massimo se la temperatura dell’olio è quella giusta.

Con l’aiuto di un mestolo forato, scolateli su carta assorbente da cucina per asciugarli dall’olio in eccesso.Asciugateli bene, salateli e portate i fiori di zucca fritti ripieni di acciughe e mozzarella direttamente in tavola prima che si freddino.