Il sandwich croccante a base di patate lessate e schiacciate

Toast di patate, la ricetta veloce e svuotafrigo

Questa focaccina si prepara senza pan carrè o farina. Facile da preparare, il risultato perfetto prevede l’esterno croccante e il cuore morbido e filante

Il ripieno del toast di patate prevede formaggio e prosciutto, ma potete divertirvi e condire a piacere questa pietanza, magari con delle verdure per un tocco vegano

E’ importante che la cottura delle patate avvenga in acqua all’inizio fredda. Le patate dovranno poi essere schiacciate ancora calde

Il Toast di patate è una ricetta facile e veloce. Si può definire anche una pietanza svuotafrigo, per preparare una cena veloce con quello che avanza. Il risultato sarà un toast soffice e con una bella crosticina all’esterno, croccante fuori e soffice dentro, con un bel ripieno ricco e filante.

Per preparare questo toast non servono pan carrè però farina o lievito. Nessun impasto particolare da preparare. Si parte dalle patate bollite che devono essere schiacciate da calde, per poi essere mescolate con un’uovo, un pò di pangrattato, formaggio grana, sale e pepe.

Alla fine il risultato sarà abbastanza simile alla versione tradizionale di quello che si prepara con il pancarrè. Per il ripieno potete dare libero sfogo alla fantasia. In questa ricetta presentiamo il toast di patate con formaggio filante e prosciutto.

Gli ingredienti per questa focaccine di patate croccante

750 gr patate

50 g pangrattato

1 uovo

100 g formaggio a fette

100 g prosciutto cotto

q.b. sale

q.b. pepe

q.b. rosmarino

q.b. olio evo

q.b. erba cipollina

La preparazione del toast di patate

Bollire le patate in abbondante acqua e lasciarle raffreddare completamente, sbucciarle e schiacciarle con la forchetta o lo schiacciapatate. Aggiungere l’uovo, il sale, il pepe, il rosmarino e il pangrattato e mescolare per bene. Prendere parte dell’impasto e formare dei quadrati. Farcire i quadrati con prosciutto cotto e formaggio, richiuderli e spennellarli con dell’olio. Cuocerli in padella 5 minuti per lato. Saranno cotti quando all’esterno si sarà formata una crosticina croccante.