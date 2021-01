Una ricetta che valorizza le produzioni invernali

Mix di verdure al forno, perfetto come piatto unico o condimento per la pasta

Le verdure di stagione sono le protagoniste di questa ricetta: finocchi, zucca, cipolle e funghi da passare al forno per una pietanza leggera, gustosa e salutare

Questa ricetta è versatile come nessun altra. Il mix di verdure al forno, oltre ad essere un piatto unico, può essere trasformato in un condimento per la pasta, aggiungendo due cucchiai di ricotta

Questa ricetta invernale sta diventando un classico della cucina vegana

Finocchi, zucca e cipolla sono i vegetali simbolo della stagione invernale. Con questa ricetta vogliamo creare un piatto unico che riesca a soddisfare tutti i palati. Un piatto tipicamente invernale, talmente buono da risultare perfetto per una cena leggera. Si crea così un mix di verdure da passare al forno per ottenere profumi e croccantezza da queste delizie della natura.

https://www.youtube.com/watch?v=uzNael53jNM

In realtà questo mix di verdure è una preparazione versatile. Può essere servito come piatto unico o come contorno per un secondo di carne o pesce. Per i più golosi, per quelli che non riescono a rinunciare alla pasta, questa preparazione può essere facilmente trasformata in un condimento gustoso e leggero. Basta aggiunge due cucchiai di ricotta e mischiare prima di condire la pasta.

Ecco gli ingredienti del mix di verdure

2 finocchi

zucca

1 cipolla rossa

1 gambo di sedano

1 carota

10 funghi champignon

pan grattato

sale

olio di oliva

mix di spezie

La preparazione di questa ricetta

In una ciotola capiente tagliate a pezzetti le verdure. A fette o a pezzi la zucca, i finocchi, le cipolle e i funghi. A cubetti un po’ più piccoli il sedano e la carota perché richiedono un tempo di cottura più lungo. Salate a piacere e bagnate tutto con dei consistenti giri d’olio di oliva. Mescolare per bene. Prendere la leccarda del forno ricoperta di carta forno. Versate le verdure, spolverate di pan grattato e spezie a piacere. Concludete la preparazione con altro abbondante giro d’olio. Infornare a 190 ° in forno statico per 30-35 minuti. A questo punto il mix di verdure invernali al forno è pronto per essere gustato come contorno a tante pietanze di carne o pesce. Si può mangiare come piatto unico per una cena leggera, oppure per accompagnare il riso integrale.

Altra idea è usare il mix come condimento per la pasta. In una padella fate sciogliere della ricotta insieme ad un cucchiaio di acqua di cottura. Versate il mix di verdure invernali in padella e mescolate. Scolate la pasta direttamente in padella e fate saltare per qualche minuto, prima di servire.