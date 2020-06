l'imperdibile specialità di san vito lo capo

San Vito lo Capo, è una località balneare del trapanese meta gettonatissima da turisti e dai siciliani per tanti motivi. Tra questi i principali sono, sicuramente, lo splendido mare, la spiaggia di sabbia chiarissima e “setosa” e il Cous Cous Fest , la kermesse gastronomica dedicata al cous cous che, a fine settembre, richiama i turisti che accorrono numerosi da ogni parte del mondo per assaggiare questo piatto declinato in infiniti modi.

In realtà, esiste anche un’altra attrazione gastronomica per cui vale la pena recarsi a San Vito lo Capo, soprattutto in estate, ovvero il “caldo-freddo”. Si tratta di un dessert inventato intorno agli anni ’70 per deliziare i turisti, in cui la differente temperatura dei suoi due ingredienti “base”, il gelato e la cioccolata calda, crea un connubio strepitoso secondo a nessuno. Se poi si considera che tra il freddo del gelato e il caldo della cioccolata si “incontrano” strati di soffice panna e morbidi biscotti savoiardi imbevuti nel rum, si può ben comprendere perché il caldo-freddo, oltre ad essere uno tra i dessert simbolo di golosità, sia anche da considerarsi piatto unico, impossibile da mangiare dopo un pasto completo.

Dal momento che San Vito lo Capo offre la possibilità di svolgere tante attività, anche sportive o per gli appassionati di fotografia, rappresenta il perfetto set naturale di un vero e proprio reportage di luoghi splendidi, qualsiasi cosa decidiate di fare, è certo che dovrete assolutamente trovare il tempo per gustare il caldo-freddo, del vostro gusto preferito, con lo sguardo rivolto verso il mare e il cuore traboccante di gioia e gratitudine, oltre che per lo spettacolo che si mostra dinanzi ai vostri occhi, anche per il sapore che le vostre papille gustative si apprestano a gustare. In attesa di poterlo gustare comodamente guardando il mare, per tutti coloro che vogliono provare a prepararlo in casa, di seguito, vi proponiamo la semplice e gustosa ricetta.

Caldo-freddo sanvitese

Ingredienti (per 2 persone)



500 gr gelato del gusto preferito (l’originale prevede il caffè)

0,2 l panna montata e zuccherata (vegetale)

100 gr cioccolato fondente

rum (facoltativo)

2 biscotti morbidi tipo savoiardo con forma rotonda

2 cucchiai latte (vegetale).

Preparate la colata di cioccolato. Spezzettando il cioccolato fondente e facendolo sciogliere in un tegame a bagnomaria con il latte. Quando il cioccolato si sarà fuso, occorrerà mescolarlo energicamente con un cucchiaio di legno, fino a quando raggiungerà una consistenza cremosa. A questo punto potete metterlo da parte tenendolo in caldo.Tagliate a metà, nel senso della larghezza, i savoiardi e inzuppateli leggermente con il rum. Quindi poneteli alla base della caratteristica tazza di ceramica usata per il caldo freddo. Ricopriteli con uno strato di panna montata, aggiungete poi un primo strato di gelato, livellandolo con il dorso di un cucchiaio e ponete su di esso l’altra metà di savoiardo (sempre inzuppato di rum), depositate un ulteriore strato di gelato e guarnite con abbondante panna montata. Versate sopra qualche cucchiaio della salsa di cioccolato calda e servite subito.